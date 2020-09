El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseguró hoy que los anuncios que realizarán desde el ejecutivo bonaerense en virtud de los reclamos de la policía serán "lo suficientemente amplios" como "para que se terminen las protestas" que tienen lugar en distintos puntos de la provincia gobernada por Axel Kiccilof



El funcionario reiteró que el gobierno provincial considera "legítimos" los pedidos de los agentes policiales y reiteró que los salarios de la fuerza están "retrasados, tras cuatro años donde perdieron el 30% del salario real"

Bianco dialogó con radio La Red y por otro lado aseguró que en el Gobierno provincial están "muy conformes con el trabajo que está haciendo" el ministro de Seguridad, Sergio Berni. También avaló el trabajo que viene realizando el jefe de la policía Daniel García, quien esta llevando adelante la negociación entre los uniformados y el ejecutivo



"Berni sigue en su cargo, absolutamente. No hay ninguna razón por la cual Sergio debería dejar su cargo. Estamos muy conformes con el trabajo que está haciendo", y agregó que

"los altos mandos de las fuerzas se están encargando de analizar el petitorio y los distintos reclamos". El jefe de gabinete remarcó que Gobierno provincial ya tenía previsto realizar esta semana "un anuncio de mejora salarial en el marco del Plan Integral de Seguridad".



En tanto, reiteró que desde el Poder Ejecutivo provincial consideran "legítimos" los pedidos de los agentes policiales. "El aumento que dimos a principio de año de 4.000 pesos fue un refuerzo, pero es cierto que se fue licuando con la inflación y por eso teníamos previsto hacer una mejora", indicó Bianco.



En ese marco dijo que se están realizando las readecuaciones presupuestarias necesarias para otorgar el incremento salarial e indicó que "entre mañana y pasado habrá un anuncio lo suficientemente amplio para que se terminen estas protestas". Indicó no obstante,que "por cómo funciona esto, no habrá una oferta que se tiene que validar" sino que la suba "es una determinación que va a tomar el Gobierno provincial y anunciar por decreto".



"No hay una negociación paritaria" debido a que "no está permitida la sindicalización de la policía" remarcó. Luego, expresó que, pese a que ayer "se agitó desde algunas redes y personajes haciendo referencia a zonas liberadas y a delitos masivos", nada de eso ocurrió y "la situación está bajo control".



"Es legítimo el reclamo pero también hay quienes se suben a esto con motivaciones políticas", evaluó Bianco y contó que "supuestos representantes de la policía que hablaron en los medios diciéndose apolíticos" cuando formularon manifestaciones públicas en apoyo al expresidente Mauricio Macri, la exgobernadora María Eugenia Vidal "atacaron al gobernador (Axel) Kicillof, a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a las Madres de Plaza de Mayo".



"Cada uno saca sus conclusiones, pero mostraron una militancia partidaria a favor de Juntos por el Cambio", expuso Bianco.



Por ultimo, al ser consultado si analizan sanciones para los policías que se manifestaron, sostuvo "para nosotros, todos los reclamos son legítimos y, si tiene que haber sanciones, las definirá la justicia".

