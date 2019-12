El juez Claudio Bonadio decidió elevar a juicio oral y público una investigación por la cartelización en la administración de la obra pública durante las presidencias del kirchnerismo.

Se trata de una de las causas desprendidas de la denominada "causa de los cuadernos", basada en anotaciones que habría realizado Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, tras realizar recorridos de cobros que funcionarios públicos realizaban a empresarios (o sus representantes).

En total son 52 las personas a las que envía a juicio Bonadio, quien da por sentada la existencia de un sistema de corrupción, en el que empresarios pagaban "retornos" (coimas) a funcionarios nacionales como retribución por la asignación de obras públicas.

Entre ellos figuran la ex presidenta y actual vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. También el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López. A todos se les imputa el delito de cohecho pasivo, cometido en 174 ocasiones.

Similar imputación aplicó al financista Ernesto Clarens., a quien se considera partícipe necesario.

Por el mismo delito, aunque acusados por el pago de las coimas, irán a juicio varios reconocidos empresarios. Entre ellos se encuentran Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Juan Chediack, Carlos Román, José Cartellone y Carlos Wagner.

El expediente fue girado esta misma mañana al Tribunal Oral Federal 7 que tiene las otras causas conexas surgidas a partir de aquellas anotaciones en los cuadernos.