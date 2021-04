En oposición a lo dispuesto por el presidente Alberto Fernández, la ciudad recurrirá a la Justicia por el cierre de escuelas, aunque acatará las restricciones.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunciará este jueves que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia por no estar de acuerdo con las nuevas restricciones que dictaminó el Gobierno nacional como parte de las medidas anunciadas hasta el 30 de abril para intentar disminuir el impacto de la segunda ola de coronavirus que azota al país.

Pese a que el anuncio oficial se realizará en horas de la tarde, voceros del gobierno porteño anticiparon que le pedirán al máximo órgano judicial del país, que interceda para evitar el cierre de las escuelas y la vuelta a la modalidad de clases virtuales anunciada.

El alcalde porteño, asegura que no fue consultado sobre el cierre de las escuelas y calificó de “inexplicable” el anuncio presidencial. Ya trabaja en el amparo judicial que sería presentado en las próximas horas.

Para el jefe de gobierno porteño, las medidas anunciadas por el presidente vulneran la autonomía que tienen las provincias y la Capital Federal de decidir sobre la educación y la seguridad.

En la conferencia de prensa que dará Larreta, dejará en claro que tampoco está de acuerdo con la ampliación de las restricciones nocturnas y la intervención de fuerzas federales en la ciudad capital.

Sin embargo, pese a su fuerte oposición política y la denuncia judicial, Larreta acatará las medidas que comenzarán a regir desde este viernes.

Criticas presidenciales

El presidente Alberto Fernández, había criticado esta mañana la gestión del gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en cuanto al control de las restricciones y protocolos sanitarios en Capital Federal.

“Yo trato de hablar siempre y de hecho las medidas anteriores las conversé con el Gobierno de la Ciudad. Quise cerrar los restaurantes y me pidieron que no lo hiciera. Propuse hacerlo a las 22 y me pidieron extenderlo hasta las 23. Consensué todas las medidas y después me enteré de que cerraban a las 11, pero se podían quedar hasta las 12”, aseguró Fernández en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, reconoció que no consensuó los detalles del nuevo decreto anunciado el miércoles con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Si uno acuerda y después decimos que no estamos de acuerdo, entonces no entiendo para qué lo hacemos; por eso esta medida no la consensué, la tomé yo y me hago cargo yo”, aseguró el Presidente.