Luego de que el fin de semana la diputada del oficialismo Lourdes Arrieta publicara en la red social X imágenes con las conversaciones de un grupo de WhatsApp desde el cual presuntamente se organizó la visita a condenados por delitos de lesa humanidad, el nombre de Patricia Bullrich quedó asociado a la planificación de dicha incursión de los legisladores oficialistas al penal de Ezeiza.

La ministra de Seguridad aparece mencionada como quien habría garantizado que el grupo de diputados pudiera ingresar. Ante esta revelación y la posterior denuncia judicial de Arrieta, diputados de Unión Por la Patria y del Socialismo de Santa Fe, le solicitaron a Bullrich dar explicaciones ante la Cámara baja.

En este marco, la funcionaria desmintió este lunes haber participado de la organización y hasta defendió al jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez.

“Es falso de toda falsedad. Yo me enteré de la visita a los diputados por los diarios", dijo Bullrich en comunicación con Cadena 3. Según afirmó: "el Servicio Penitenciario Federal hizo lo que dice la Ley de Ejecución de la Pena que un diputado puede entrar con aparatos para poder sacar fotos, registrar la situación. Es una ley más vieja en la que no se considera el teléfono como cámara de fotos pero que es similar. Lo que se hizo está dentro de ley entonces querer involucrar al servicio penitenciario y más aún a mí que no nadie me llamó por teléfono y nadie me dijo nada es una mentira total y absoluta”.