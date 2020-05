Se viven días movidos en el país y muchas personas ya comienzan a impacientarse por la extensión de la cuarentena. Un grupo de personas conocidas (actores, investigadores, entre otras) publicó este viernes un documento que plantea que Argentina está en una "infectadura".

Al respecto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuestionó el término y aseguró que se trata de una "una falta de respeto a toda la sociedad argentina". En la misma sintonía, criticó los movimientos "anticuarentena".

"Me parece que la militancia anticuarentena y todo esto de la `infectadura´ es una falta de respeto. Pero no al Gobierno, sino a toda la sociedad argentina, que es la que está haciendo el esfuerzo y un sacrificio enorme. Una sociedad que está asustada, que se quiere cuidar, que no se quiere morir. Tan básico como eso", sostuvo el funcionario nacional.

Cafiero fue firme al declarar que desde el Gobierno tampoco están orgullosos del aislamiento y que la situación los complicó mucho. "Nadie es procuarentena, en todo caso somos antimuerte. No queremos que la gente se enferme, no queremos que la gente se muera. Tan sencillo como eso", precisó.

Por últimó, hizo referencia al fin de la pandemia, momento en el cual habrá que "sentarse a diseñar una nueva Argentina". "Tenemos que construir un capitalismo que priorice lo productivo, que le sirva a la gente y no uno financiero que sólo especula", consideró.