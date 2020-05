El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuestionó este martes la manera en la que se desarrolló una protesta ayer contra la extensión de la cuarentena frente al Cabildo, en la zona de Plaza de Mayo, y señaló que si bien se entiende "la angustia de la gente", es necesario ser "más cuidadosos" porque esas situaciones "ponen en riesgo a todos" frente al coronavirus.



"Nosotros entendemos la angustia de la gente, estamos todos angustiados; pero no hay que perder de vista lo que hemos logrado entre todos", dijo el funcionario en declaraciones formuladas esta mañana a la FM Metro 95.1.



En ese marco, consideró que "no estuvo bueno que se manifiesten de ese modo" porque "ponen en riesgo a todos".



"Que lo hagan de otro modo, sin ponerse en riesgo, ya que ponen en riesgo a todos, y justo en la ciudad de Buenos Aires, donde está radicado el mayor problema", aseveró el jefe de Gabinete, quien insistió en pedir "ser un poco más cuidadosos".



En ese marco, Cafiero dijo que desde el Gobierno "no le escapamos al debate" y destacó que "se generaron muchas herramientas para sostener el empleo, el comercio y las pymes" frente al impacto económico de la pandemia y el aislamiento dispuesto para mitigar su propagación.



"Yo fui comerciante y entiendo la situación cuando no se factura dos o tres meses. Conozco de eso, pero tenemos que cuidarnos", insistió el jefe de ministros.



"¿Qué es más problemático: eso o tener un familiar enfermo o uno mismo estar internado y tener que acceder a un respirador?", se preguntó el funcionario.

Fuente: Télam