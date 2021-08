El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitió este viernes que las fotos de la fiesta en el comedor de la Quinta de Olivos que se conocieron esta semana son reales y fueron tomadas el 14 de julio del año pasado el día del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez.

“Es evidente que hubo un descuido, se cometió un error, no debería haber ocurrido. Fue un evento social que no debería haber ocurrido”, admitió Cafiero en diálogo Radio 10 de Capital Federal.

De este modo, se confirma la autenticidad de las fotos filtradas que generaron polémica e incertidumbre porque se dieron en medio de la cuarentena estricta que regía por el coronavirus en la Argentina.

“Hay que aclarar que en esos días Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia; mucha gente entraba y salía, hubo reuniones con distintos sectores y con expertos. Y en una ocasión hubo un evento social, insisto, que no debería haber ocurrido y la verdad, sobre eso no hay mucho más para agregar”, reconoció el jefe de Gabinete.

Luego de admitir que las fotos son reales, Cafiero apuntó contra la oposición política por intentar “generar escándalo para desviar la atención en medio de la discusión política de cara a las elecciones” primarias, que se realizarán el 12 de septiembre.

"Hoy no está en juego una foto sino cómo nos ponemos de pie, cómo salimos de la pandemia y qué modelo político y económico vamos a llevar adelante. Nosotros reconocemos el error. Fue un descuido que no debió ocurrir, pero no son los temas que le importan a la gente. La oposición ha tenido un rol nulo durante la pandemia", aseguró Cafiero.

"Hoy estamos dedicados a la campaña de vacunación. Nuestra tarea es sacar el país de la crisis de la pandemia y trazar el camino para recuperar a la Argentina de la postración que significó cuatro años del macrismo", enfatizó.

Las fotos provocaron un revuelo político en el que parte de la oposición ya adelantó que promoverá un juicio político al presidente Alberto Fernández para qué dé explicaciones en el Congreso.