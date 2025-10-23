La decisión habría sido comunicada semanas atrás al círculo íntimo de la presidencia y se hará oficial el lunes siguiente al comicio. Aún no se ha designado un reemplazo para el Ministerio de Justicia. Lo que sí parece claro es que el asesor presidencial Santiago Caputo mantendrá influencia en el área.

"Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, dijo el funcionario en declaraciones a Infobae.

Este retiro ocurre en medio de un recambio más amplio en el gabinete del presidente Javier Milei, con varias renuncias ya confirmadas.

La salida de Cúneo Libarona se interpreta como parte de una lógica de “F5” dentro del gobierno, que busca virar hacia una nueva etapa luego de las elecciones.