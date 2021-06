El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, tuvo este martes fuertes cuestionamientos hacia el doctor Oscar Atienza, quién desde hace meses critica algunas de las decisiones sanitarias de la gestión provincial.

“Lo que Atienza hace es hacer política porque va a ser candidato este año. Está haciendo política con la salud de la gente en medio de la pandemia y eso es inconcebible. No se puede hacer política con la salud de los cordobeses. Desde que se inició la pandemia este hombre no vino nunca a ayudarnos en absolutamente nada, lo único que hace es desprestigiar y denostar el trabajo que venimos llevando adelante desde hace más de un año”, afirmó Cardozo en declaraciones al programa Entre Nosotros Rebeca de Radio Universidad.

Visiblemente ofuscado, el titular da la cartera sanitaria aseguró haber escuchado declaraciones de su colega en diferentes medios de comunicación y cuestionó su idoneidad personal y profesional para opinar sobre la gestión de la pandemia.

“Este hombre no sólo es un irresponsable, sino que además es un irrespetuoso porque me ha tratado de mentiroso sin conocerme, no sé con qué derecho me puede tratar así. Pero tengo claro que no sabe nada de Salud Pública y es de esas personas que pueden tener muchos títulos pero que nunca estuvieron en el terreno”, disparó Cardozo.

“Es netamente político, porque sale en determinados canales para decir que el sistema está colapsado y en realidad no lo conoce. Yo le preguntaría si sabe cuántas camas hay en el hospital Rawson o en el hospital modular o en el San Roque, en el Misericordia o el Córdoba y no sabe nada”, continuó el funcionario provincial.

Finalmente, Cardozo también criticó las declaraciones públicas del médico cirujano y docente, al decir que “sólo habla en los momentos de pico de contagios, porque desde diciembre hasta abril desapareció y ahora está de nuevo”.

“Este hombre sale a decir que yo le miento a los cordobeses cuando jamás ha sido así. Lo único que hago es decir la verdad, por eso les he dicho ayer que cuando lleguemos al 80% de ocupación de camas vamos a tener que tomar otras medidas para no poner en riesgo el sistema de Salud”, finalizó Cardozo.

Quién es Oscar Atienza

Oscar Atienza se presenta en sus cuentas de redes sociales como médico cirujano, doctor en Medicina y Cirugía, Magister en Administración de Servicios de Salud, Magister en Salud Pública y docente universitario en Medicina.

El facultativo oriundo de San Juan está radicado en Córdoba desde hace décadas donde ha desarrollado su carrera profesional en diferentes ámbitos.

En el inicio de la pandemia su figura cobró notoriedad pública por su posición contraria a algunas medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno de Córdoba, particularmente, Atienza es un crítico de la decisión de mantener la presencialidad en las escuelas en momentos de picos de contagios.

En las últimas semanas, Atienza comunicó públicamente su intención de participar en las próximas elecciones nacionales legislativas como candidato a diputado, aunque aún no ha indicado desde que espacio político está trabajando para ello.