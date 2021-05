Este domingo en una entrevista brindada al diario La Nación, Elisa "Lilita" Carrió reclamó “moderación” y “unidad” para superar la actual crisis. Y, en dirección a sus socios políticos del Pro, advirtió: “Yo de blanda o paloma no tengo nada, sé cuándo sostener y cuándo criticar”.

Vacunación VIP

Respecto de las opiniones del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el cual defendió su vacunación y la del periodista Verbitsky, cuestionadas respecto al escándalo de las vacunas VIP, Lilita opinó: “Es una injusticia. Punto. Pero no toda la política es así. Yo podría ir, pero uno decide quedarse y que estén vacunados todos los de 60. La clase política es como el maestro, debe dar el ejemplo”.

La concepción del liderazgo

Al consultarle si detrás de la interna por la estrategia electoral está la discusión por el liderazgo del espacio, respondió: "Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Vivo como digo que vivo".

Sobre Macri

Una de las preguntas de la entrevista estuvo referida a la vacunación del ex-presidente Mauricio Macri en Estados Unidos, a lo que Carrió comentó: "Lo que digo es que uno sostiene el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos. No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras".

Además, siguiendo con la idea destacó: "Se pueden ganar elecciones, pero otra cosa son los liderazgos. Alfonsín bajó de la Presidencia y seguía teniendo liderazgo. Yo no soy nada. Soy Lilita, no tengo cargo y tengo que trabajar para vivir”. “Yo de débil y blanda o “paloma” no tengo nada, pero sé cuándo sostener y cuándo criticar".

Juntos por el Cambio

Respecto al panorama a futuro del bloque Juntos por el Cambio, Elisa Carrió subrayó: "Tenemos que tratar de ir a la unidad del país. Y en el bloque decidimos hacer un grupo muy amplio que vaya la unidad, porque no podemos exponer lo peor de nosotros para ver quién tiene un cargo. Yo voy a ayudar a la unidad. Además, le vamos a poner el cuerpo para sostener a la Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Lo que sea necesario para sostener a la Argentina, aunque a algunos nos pueda llevar la vida misma. ¿Vamos a jugar por la unidad? Sí ¿Vamos a jugar en la elección? Sí”.

Sobre Patricia Bullrich

"Patricia es sincera en lo que plantea. La conozco hace mucho tiempo. El problema es que, a veces, hay que poder parar", comenzó.

"A veces, hay que poder parar. Pero es un problema de los tiempos de la política. Yo la quiero mucho. Ella viene acá y hablamos. Yo estoy buscando la unidad de la coalición, no busco la interna. Macri tiene otra posición: dice que vayan a internas todos contra todos. Yo creo que no es el momento".

"Lo único que Patricia Bullrich no puede discutir es que la gran opositora al kirchnerismo es la que está acá. De hecho, ella se sumó a la CC. Ella lo sabe. A mí no me puede discutir. Y hay que ser solidario con los que gobiernan, sean de Juntos por el Cambio e, incluso, del propio PJ. Si ves un gobernador debilitado porque hay muchas muertes, no te vas a poner a pegarle, eso es oportunismo político", finalizó.

Fuente: La Nación.