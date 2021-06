Elisa Carrió, fundadora de Juntos por el Cambio y referente de la coalición opositora, reapareció después de bastante tiempo y sorprendió a propios y ajenos al criticar por igual al oficialismo y a la oposición -de la cual es referente- ante el uso político de la pandemia. En ese marco convocó a un gran acuerdo nacional para evitar un colapso frente al avance del coronavirus en la Argentina.

“No hay derecho moral alguno que permita que la dirigencia política juegue con fuego, tanto del oficialismo como de la oposición, en una sociedad devastada por la muerte que incluye a miles de familias, a miles de muertos”, comienza el audio de la dirigente, en un tono serio y crítico.

Luego lanza una dura advertencia a la clase política en general: "Tengan cuidado, está en juego la unidad de la Argentina, sean adultos. El capricho de una persona nos llevó a miles de muertos. Que el capricho de otras no nos lleve a la partición de la Argentina”, señala.

“Un beso grande y mi pésame a todas las familias que están pasando esta devastadora enfermedad que se lleva a nuestros familiares como si fueran nada”, finaliza.

El mensaje publicado por la ex diputada se produce tras la muerte de un primo que falleció recientemente por coronavirus. No es el único familiar que perdió durante la pandemia.

De lo personal a lo político y el pedido de un gran acuerdo nacional:

Juntos por el Cambio atraviesa días de definiciones rumbo a las elecciones legislativas. Gerardo Morales expuso públicamente el malestar del radicalismo porque las internas del PRO monopolizan la agenda de la coalición. Y esta mañana, en una entrevista la propia “Lilita” dijo que su partido, la Coalición Cívica, está cansada de los destratos. “Estamos en una situación límite, yo ya no los puedo contener”, planteó.

“Si no hay grandeza, acá puede haber una situación demasiado difícil y traumática para todos los argentinos. Tengo un cansancio moral por la mentira. El cansancio es tan profundo. Estoy intentando unir con grandeza, con renunciamiento, con medio cuerpo paralizado porque estoy entrando a que me bloqueen (tratamiento médico)", sostuvo.

"Llamo a la grandeza del Gobierno y especialmente de la oposición. Yo puedo mediar, pero no me dejan unir porque las ambiciones personales son superiores a la situación de nuestra Nación. Es un llamado desesperado a todos, no importa si son peronistas o radicales. Estoy llamando a la grandeza de todos, en especial a la clase política y en especial a la oposición”, reiteró.

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri son las cabezas de dos sectores que se disputan las principales candidaturas en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires y sólo aparecen referentes del PRO encabezando las boletas para las elecciones legislativas. No hay ningún lugar relevante para radicales ni miembros de la Coalición Cívica , lo que habría llevado a Carrió a realizar una fuerte jugada política mediante el audio.

Con información de Infobae