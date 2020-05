La sesión virtual de un plenario de comisiones en el Senado, para tratar la eximición de Ganancias para el personal de salud y seguridad, fue el escenario de una dura discusión entre Carlos Caserio y Martín Lousteau.

El senador radical apuntó sus críticas a la falta de un cálculo a la Oficina de Presupuesto del Congreso para evaluar el impacto fiscal de la medida. Además señaló: "Estamos diciendo que la vida de los que se exponen valen más para los que más ganan".

"Cuando el Gobierno anterior nos puso de rodillas, tomando una deuda que no se podía pagar, no se le preguntó a la Oficina de Presupuesto qué pensaba, cuánto podíamos pagar", respondió el presidente de la comisión de Presupuesto.

Después Lousteau intentó interrumpir a Caserio en reiteradas oportunidades para responder a lo que había dicho el cordobés.

“AHORA se realizan los cierres en el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda”— Senado Argentina on Twitter Link Senado Argentina on Twitter

"Usted va a hablar cuando yo lo considere, soy el presidente de esta comisión, no tengo que tener cuidado, soy consciente de lo que hago y usted no me va a dar clases a mi", declaró Caserio, visiblemente ofuscado antes de continuar en el uso de la palabra.

“AHORA continúa la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda”— Senado Argentina on Twitter Link Senado Argentina on Twitter

Le pido que se calle, no sea maleducado y pida permiso", le dijo Caserio al senador de Cambiemos, en medio de la videoconferencia en la que se emitió dictamen favorable al proyecto de exención de ganancias para los trabajadores de la salud afectados al combate de la pandemia.

Cuando en el final del debate, Caserio volvió a otorgarle la palabra, Lousteau pidió disculpas al señalar que no suele actuar así y reconoció que le había interrumpido la palabra pero sostuvo que estaba "asombrado" por "las alusiones personales" vertidas por el senador del oficialismo.

Fuente: La Nación-Télam