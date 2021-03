La vicepresidenta Cristina Fernández participó este miércoles de un acto por el Día de la Memoria en la localidad bonaerense de Las Flores. Estuvo acompañada de su hijo Máximo Kirchner y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En su discurso, la presidenta del Senado hizo mención a la deuda externa, la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a la oposición y al ex presidente Mauricio Macri. Allí, la ex presidenta aseguró que Argentina "no tiene plata" para pagarle al FMI.

Por esto, llamó a la oposición para que participe y así se logre un acuerdo: “Si desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo frente a cuestiones estructurales como es el endeudamiento externo y la economía bimonetaria, va a ser muy difícil gobernar la Argentina, sino imposible tal vez”.

.@CFKArgentina: “Es cierto que con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y la decisión de Alfonsín del juicio a las Juntas, se castigaron a los que violaron los Derechos Humanos. Esto es hacia el rol que cumplieron en todo el continente desde 1930 las fuerzas armadas”. — Unidad Ciudadana 🇦🇷 (@UniCiudadanaAR) March 24, 2021

Fernández consideró que los plazos y las tasas son "inaceptables" y aclaró que su planteo no implica no pagar la deuda. "Nuestro espacio político fue el único que pagó las deudas de todos los otros gobiernos", recordó.

"Deberíamos hacer un esfuerzo, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una deuda que otros contrajeron”, agregó la viepresidenta.

Respecto a Macri, CFK remarcó que “es una paradoja que los que están en contra del Estado y de las intervenciones, son los mismos que durante la dictadura estatizaron sus deudas. Los argentinos que se quejan del endeudamiento no saben que tuvieron un Presidente que tuvo la suerte de que su familia terminó estatizando la deuda multimillonaria que habían tenido durante la dictadura”.

.@CFKArgentina: “Pero a los que los instigaron, apoyaron y empujaron a hacer lo que hicieron, no les pasó nada nunca. Es más: cuando terminó la dictadura militar eran más ricos de lo que habían empezado. Porque nos dejaron el regalo de la estatización de la deuda externa”. — Unidad Ciudadana 🇦🇷 (@UniCiudadanaAR) March 24, 2021

“Ellos tan en contra del Estado, sin embargo se hicieron bien los otarios cuando la deuda de ellos la tuvimos que pagar todos los argentinos. Y después esa deuda monumental fue la más grande de todos los períodos políticos, salvo que la que se contrajo ahora, en los últimos cuatro años”, continuó.

“Entonces, creo que este 24 de marzo debe ayudarnos a reflexionar sobre la necesidad imperiosa de volver a retomar un modelo de producción y de empleo”, concluyó sobre el aspecto económico.