Que el aislamiento social, preventivo y obligatorio marca las diferencias y segmentaciones para afrontarlo en la sociedad argentina, no es novedad. Por eso, hoy dirigentes del Polo Obrero tomaron una decisión "muy discutida" en el seno interno, ya que realizarán una protesta en plena cuarentena.

La denuncia puntual es la falta de ayuda a comedores y merenderos comunitarios, y apunta al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En la sede de esa dependencia se convocan hoy, y anticipan que concurrirán "200 personas".

Negando que se trata de una violación del decreto presidencial, organizadores aducen que todos cuentan con autorización para circular, que mantendrán la "distancia social" y utilizarán barbijos.

"No podemos no visibilizar esta situación", remarca Eduardo Belliboni, integrante del Polo, remarcando que en el Área Metropolitana de Buenos Aires "hay comedores que hace un mes no reciben nada" y la situación es "desesperante", con personas "en espera", que concurren a buscar alimentos y "no hay nada para darles".