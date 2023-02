El viernes de la semana pasada Wado De Pedro participó de una actividad vinculada a la puesta en valor de los Bajos Submeridionales con los gobernadores del Chaco, Jorge Capitanich, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Santa Fe, Omar Perotti, en la ciudad de Resistencia. Y en la mañana del sábado el titular de la cartera de Interior se dirigió a Olivos con la excusa de contarle sobre este tema al mandatario.

En realidad sirvió como excusa para retomar el diálogo entre ambas partes.

Según Página/12, se trató de "una charla franca entre el Presidente y el ministro", donde conversaron "de trabajo y de todo", tras las diferencias que afloraron por un off the record difundido desde el entorno de De Pedro, en el que decían que Fernández "no tenía códigos" por no invitarlo a un encuentro entre el presidenta Lula del Brasil y los organismos de derechos humanos.

"Fue un encuentro positivo acordado entre los dos. Hablaron francamente y los dos quedaron conformes", confirmaron a Télam fuentes cercanas al titular de la cartera de Interior, que fueron ratificadas por voceros de la Presidencia.

En el encuentro, que trascendió este domingo, Fernández y De Pedro "acordaron trabajar para seguir potenciando la gestión, con eje en resolver los problemas de la gente".

El encuentro se produce días antes de la primera reunión de la mesa política nacional del Frente de Todos, que fue convocada por el Presidente -y titular del PJ- para el próximo jueves en la sede del Partido Justicialista.

En ese encuentro, se comenzará a delinear la estrategia electoral de la coalición oficialista para las elecciones presidenciales de este año.