Cómo se perfila la elección cordobesa, según las últimas encuestas locales (2)

En nuestra nota de la semana pasada apuntábamos, entre otras, estas conclusiones:

JXC tiene dos precandidatos competitivos para la elección de gobernador Sin embargo, no está claro cuál de los dos hace hoy la mejor elección contra Martín Llaryora; algunas mediciones arrojan diferencias estadísticamente no significativas a favor de Luis Juez contra el precandidato radical, otras muestran ventajas para Rodrigo de Loredo El empate técnico entre ambos en la variable votabilidad sugiere que la definición de una candidatura por consenso surgido de una encuesta sólo podrá destrabarse si ella muestra resultados categóricos y diferencias estadísticamente significativas de uno sobre otro, algo que por ahora no se detecta en las mediciones realizadas en Córdoba capital ni en el interior provincial.

Pues bien, este fin de semana se conoció la encuesta provincial encargada para dirimir la candidatura, y nuestro anticipo se confirmó. Según el estudio realizado por consultores allegados a Juez y de Loredo, el primero obtiene como candidato a gobernador de Juntos por el Cambio (JXC) 34,5% de intención de voto y el segundo 33,1%, una diferencia estadísticamente no significativa de 1,4 puntos porcentuales.

También hay empate técnico en el mano de mano de ambos contra el candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba (HXC), Llaryora, que ronda el 31% de intención de voto, y la brecha de Juez (2,7 pp) está en la misma magnitud que la de De Loredo (1,8 pp; gráficos arriba). Federico Alesandri (Frente de Todos-FDT) ronda el 6%, Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal-EV) el 5%, Liliana Olivero (Frente de Izquierda y los Trabajadores-FIT) el 4% y La Libertad Avanza (LLA) el 3%, con indecisos entre 14% y 15% y votos en blanco en torno al 3%.

También se confirma paridad al medir binomios: con Juez al tope de la boleta y De Loredo como escolta, JXC alcanza 37,2% vs 31,1% de HXC, mientras que enrocando roles JXC roza el 36% vs casi 32% del binomio Llaryora-Vigo (gráficos arriba y abajo). Las brechas también están en empate técnico: 6,1 pp vs 4 pp. Dado que el error muestral de la encuesta es +/-2,6%, el mismo informe apunta: “No se puede dictaminar ni ser concluyente sobre la definición del candidato a gobernador de la provincia de Córdoba por la coalición Juntos por el Cambio”.

En síntesis, si surge un consenso para definir la candidatura a gobernador, no saldrá de esta encuesta sino de un acuerdo político.

Este mismo fin de semana, se conoció otro estudio provincial que midió intención de voto a gobernador, entre otras variables. Realizada por CB Consultora, arroja casi 37% para Llaryora vs casi 31% para Juez, una brecha de 6,1 pp a favor del oficialismo cercana al empate técnico, dado que el error muestral es de +/-3%. EVC alcanza 4,4%, mientras que LLA y el FIT rozan el 3%, con casi 18% de indecisos y 5,2% de votos en blanco (gráfico abajo).

Si sumamos estas dos mediciones para obtener un promedio sobre la base de los últimos estudios publicados, el resultado es 35% para HXC vs 31% para JXC: brecha de 4 pp. El FDT roza el 5%, LLA 4,5%, en tanto que el FIT y EVC rondan el 3%, con casi 12% de indecisos.

Así, hay una luz de ventaja para el oficialismo, pero no decisiva. Lo que sí queda claro es que las tendencias son muy diferentes al resultado de la elección de medio término de 2021, cuando la fórmula Juez-De Loredo obtuvo 54% de los votos, vs 25% de HXC.

Ahora, JXC enfrenta a un candidato a gobernador que, como intendente de Córdoba capital, tiene una imagen positiva de casi 68% vs una negativa de 28,4% en el promedio de las últimas encuestas, mientras que como dirigente provincial roza el 51% de positiva vs 33% de negativa según CB Consultora, aventajando en esa variable y en diferencial favorable a otras cabezas de lista en ese informe: en el caso de Juez, lo aventaja por 5,2 pp de imagen positiva y tiene 12,6 pp menos de negativa, lo que resulta en una brecha muy amplia en el balance (casi 18 pp; gráfico arriba).

Al mismo tiempo, JXC enfrenta un binomio potente de cara a la elección de intendente: según consultora Corinto, 48% de los electores de la ciudad prefiere el binomio Llayora gobernador-Daniel Passerini intendente, vs 37% que se inclina por Juez-De Loredo (gráfico arriba).

En síntesis, en este marco de tendencias preelectorales, JXC tendrá que zanjar en las próximas semanas el debate por las candidaturas a la gobernación provincial y la intendencia de la capital.