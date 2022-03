El acuerdo para el refinanciamiento de la deuda entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ingresó finalmente este viernes a la Cámara de Diputados.

El texto comenzará a ser debatido a partir del lunes a las 14 en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo, según informó Telam.

El proyecto consta de cuatro artículos y tiene diferencias (que debieron ser introducidas entre el jueves y el viernes) con el que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mostró a la oposición en la víspera.

La modificación se lee como un guiño del Gobierno a Juntos por el Cambio para que acompañe mayoritariamente en ambas cámaras. JxC habia pedido para desdoblar el artículo que autoriza a tomar el nuevo crédito con aquel referido a los anexos en los que se explica cómo se pagará desde 2026 el crédito tomado por Mauricio Macri en 2018.

"Responsabilidad institucional"

El gobierno nacional le pidió a los legisladores "responsabilidad institucional" en el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el mensaje que acompaña el proyecto de ley enviado al Congreso, con el entendimiento firmado con el organismo internacional.

"Apelando a la responsabilidad institucional de cada uno y cada una de los diputados y las diputadas, de los senadores y las senadoras, se solicita el tratamiento urgente de este proyecto de Ley por el cual se aprueba el Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional", dice el mensaje enviado al Congreso.

Las claves de un acuerdo

El gobierno nacional dio a conocer las claves principales del acuerdo, al que consideró "la única forma de hacer frente a los compromisos asumidos" por la gestión del ex presidente Mauricio Macri, que dejó como herencia lo que caracterizó como "vencimientos brutales".

"Le pedimos plata al Fondo para pagarle al Fondo los vencimientos de aquel préstamo y así mejorar el perfil de vencimientos netos con respecto al insostenible que nos dejó Juntos por el Cambio y que la Argentina pueda seguir creciendo", señaló el Ejecutivo.

El programa de Facilidades Extendidas que "reemplaza el fallido Stand By de 2018", tiene una duración de 2 años y medio y tendrá 10 revisiones trimestrales.

De esta forma, señaló Economía, se ganan "cuatro años y medio sin sacrificar dinero de la Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio"

El primer desembolso del FMI será de US$ 9.800 millones.

"Este acuerdo es la única forma de hacer frente a los compromisos asumidos con el FMI por la administración anterior (dado que el FMI no acepta reestructuraciones de deuda)", puntualizó, al tiempo que precisó que, "sin el nuevo programa, la Argentina no podría hacer frente a los vencimientos brutales que acordó Juntos por el Cambio en el programa Stand By" de cerca de US$ 19.000 millones en 2022 y US$ 23.000 millones en 2023.

Asimismo, se reiteró el carácter "inusual" del programa, que se logró "sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años".