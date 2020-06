Hace exactamente dos semanas el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba anunció la creación de un parque industrial tecnológico en Villa General Belgrano.

El anuncio fue realizado por el ministro Eduardo Accastello en el marco del programa “Un pueblo, un desarrollo productivo”, que prevé la instalación de 30 parques en todo el territorio provincial.

La iniciativa fue recibida con beneplácito en la ciudad de Calamuchita. El gobierno comunal, la oposición y las entidades intermedias brindaron un apoyo que se expresó en una aprobación unánime en el Concejo Deliberante local.

Sin embargo con el avance del tratamiento parlamentario sobre los aspectos formales del proyecto surgieron las controversias que han tomado estado público durante la semana en curso. Las mismas apuntan al carácter exclusivamente tecnológico que tendrá el parque y a la cesión de tierras municipales a la empresa que resulte adjudicataria para llevar adelante el plan.

La ordenanza que permite la instalación del parque fue aprobada en primera lectura con cinco votos positivos y sólo dos en contra. Es decir, con mayoría agravada.

Previo a la segunda lectura se concretará una audiencia pública, convocada para este jueves 2 de julio. Los interesados podrán participar a través de videollamadas, según informó el gobierno municipal.

Tierra muy valiosa

Se espera que en dicha audiencia se ratifiquen las críticas que han pronunciado ya los concejales opositores que votaron en contra de la ordenanza impulsada por el gobierno de Unión por Córdoba.

En primer lugar se objeta la posibilidad de que privados dispongan de terrenos municipales como pago por los servicios y trabajos que realicen para el futuro parque.

"Sancionamos afectar 12 hectáreas para este proyecto. Luego, una segunda ordenanza, enviada por el gobierno de la provincia, dice que para llevar adelante este parque se impulsa una licitación para que se presenten empresas para diseñar el proyecto, proveer los servicios públicos, lotear, luego comercializar y administrar esos lotes del parque", explicó a Canal 10 el concejal Sergio Favot.

"Nos preguntamos por qué hacerlo de esa manera si tenemos la capacidad para hacerlo a través de nuestras cooperativas, de nuestra gente. Segundo, que se le va a pagar a la empresa que resulte ganadora de esa licitación con el 60% de la tierra resultante de ese fraccionamiento. Ahí dejamos de encontrar respuestas", prosiguió el ex intendente de la ciudad.

"No hay un valor del suelo determinado por el municipio. No se cumple con lo que establece la ley provincial 7275, que pide que se conforme un ente promotor local para diseñar las obras. Nada de eso ha pasado. Este proyecto nos viene de arriba, ya armado. Se tiene que abrir la discusión. Nadie está dispuesto a entregar el 60% de una tierra que es muy valiosa. No estamos en contra del proyecto, sino del modo en que se está implementando", sentenció Favot.

Otro perfil

Desde el municipio el propio intendente, Oscar Santarelli, destacó que el futuro parque tendrá un perfil tecnológico, no industrial.

"Nuestra actividad principal, única y excluyente, es el turismo. La oposición plantea que el parque debe ser mixto, pero nosotros vamos por la tecnología. Buscamos que nuestros jóvenes tengan otras alternativas de trabajo para que no deban emigrar o terminar como mozos, ayudantes de cocinas o mucamas. La tecnología es compatible con el turismo", destacó el dirigente de Unión por Córdoba.

"En la Argentina de hoy conseguir radicaciones empresarias requiere que las actividades cuenten con promoción del Estado. Tanto la Provincia como la Nación apoyan a las empresas tecnológicas con beneficios crediticios e impositivos. Nosotros vamos hacia ello", profundizó.

Sobre la disposición final de las tierras en que se asentará el parque industrial Santarelli destacó que se trata de terrenos en los que funcionaba un basural.

"Para concretar el parque el municipio tiene que ofrecer tierras. A eso no lo hacemos de forma gratuita. Ponemos a disposición las 12 hectáreas y llamamos a licitación para que empresas con antecedentes en proyectos, construcción y comercialización, que ademas consigan los avales de Nación y Provincia para la homologación del parque. La empresa que realice todo el proceso de inversión, infraestructura y comercialización va a tener el 60% de lo recaudado y la municipalidad el 40% restante. Eso era incluso impensado. Hay más de 400 intendentes que levantarían la mano para ceder gratuitamente la tierra", remarcó el ex ministro provincial.