La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) realizó este viernes el tradicional acto para recordar a las 85 víctimas fatales y más de 300 heridos del ataque terrorista contra su sede en el barrio porteño de Once, ocurrido el 18 de julio de 1994.

"No hay un solo responsable condenado", dijo el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, en el marco del acto que se realizó en forma virtual debido a las restricciones que impone la pandemia de coronavirus, organizado en conjunto por la mutual judía, la DAIA y Familiares de las Víctimas.

La conmemoración virtual, de la que participaron unas 8 mil personas a través de la plataforma YouTube, comenzó puntualmente a las 9.53, la hora exacta del ataque, con el sonido de una sirena y luego se mencionaron los nombres de las 85 personas que fueron asesinadas en el atentado.

En su discurso, el presidente de la AMIA exhortó al Gobierno nacional a "intensificar las medidas y agotar los recursos para lograr que tanto el Líbano como la República Islámica de Irán se avengan a cumplir con los reclamos de la justicia argentina, y que entreguen a los acusados de haber cometido el atentado, que siguen cobijando y protegiendo en dichos países".



También pidió que la Cancillería "realice un monitoreo permanente que permita tener alertas tempranas, que identifiquen cuando los acusados viajan a otros lugares del mundo, para pedir su detención".

Asimismo, dirigió sus críticas hacia la justicia: "¿Cuánto hace que la Fiscalía especial que conducen los doctores (Sebastián) Basso, (Roberto) Salum, (Santiago) Eyherabide y el recientemente incorporado (Gonzalo) Miranda, no produce siquiera una mínima información nueva y sustanciosa que ayude a esclarecer un poco más qué fue lo que pasó? ¿En qué gastan o invierten sus tiempos y recursos?", se preguntó.

"La investigación del atentado está a su cargo. Cuatro fiscales y llevamos años sin que generen absolutamente nada de valor. Es una situación inadmisible", definió.



En la misma línea, agregó que, "en paralelo, el Juzgado Federal N°6, a cargo de la causa, no tiene aún designado un juez o jueza en forma permanente".



"Esa situación sin resolver no hace más que colaborar para que nada avance. Necesitamos que los mecanismos institucionales se activen con urgencia, y que el Juzgado responsable no continúe vacante", indicó.

El acto que se organizó de manera conjunta por la AMIA, la DAIA y Familiares de las Víctimas, contó con testimonios de sobrevivientes, de familiares de las víctimas y el mensaje del presidente de la institución.

Este año la conmemoración se realizó bajo el lema “Conectados contra la impunidad. Desde donde estés, decí presente. Sigamos haciendo memoria y exigiendo justicia”.

“Tal como sucedió el año pasado, la situación sanitaria no permite congregarnos frente a las puertas de nuestra institución. De todos modos, el pedido de Justicia, el recuerdo a las personas que fueron asesinadas, y la denuncia contra la impunidad vigente se harán oír con la misma fuerza y determinación de siempre”, señaló Ariel Eichbaum, titular de la AMIA.

Causa Memorandum

El acto de esta mañana motivó un pedido de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, querellantes en la causa conocida como Memorándum con Irán, para que se suspenda la audiencia prevista para hoy ante el Tribunal Oral Federal número 8 (TOF 8).

Sin embargo, el TOF, integrado por los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini, decidió ayer ratificar la audiencia, aunque modificó el horario para las 12:30.

Durante la audiencia, está previsto que declare la expresidenta y actual vicepresidencta de la Nación, Cristina Fernández.

Los querellantes anticiparon, entonces, que no participarán. “En primer lugar porque, como lo hacemos hace 27 años, respetaremos la memoria de 85 argentinos que perdieron la vida en ese infausto atentado terrorista, entre quienes se encontraban nuestras hijas; en segundo lugar porque consideramos que la audiencia ordenada por el Tribunal es nula, y no la convalidaremos con nuestra presencia.

Los familiares de las víctimas del atentado terrorista a las sedes de AMIA-DAIA no le tenemos miedo a la verdad. Por el contrario, desde que el Fiscal Nisman formuló su denuncia solo deseamos que se realice el Juicio Oral y Público, oportunidad en la que los imputados podrán ejercer plenamente sus defensas”, afirmaron en una presentación.

Por su parte, el fiscal Marcelo Colombo también reclamó la postergación de la audiencia. En su caso, porque aún no habían llegado los elementos de prueba que solicitó de cara analizar si existen investigaciones en torno a las reuniones que habrían mantenido los jueces de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky con el entonces presidente Mauricio Macri, ejes del pedido de nulidad de la defensa de Cristina Kirchner.

La audiencia que promovieron las defensas busca que se dicte la nulidad de la causa por el Memorándum que nació en enero de 2015 con la acusación del fiscal Alberto Nisman.

Ese expediente, asegura que ese Pacto con Irán, firmado en 2013, fue un ardid para hacer caer las alertas rojas que pesan sobre un grupo de iraníes que están imputados como ideólogos del ataque a la AMIA. Esos iraníes nunca aceptaron comparecer ante la Justicia argentina y por eso la causa se vio virtualmente paralizada.

