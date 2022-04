La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió este miércoles en el Instituto Hannah Arendt -base de la Coalición Cívica de Elisa Carrió- en una imagen de unidad que pretende enfriar la interna que sacude a la alianza opositora. Le apuntan al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, a quien acusan de “intentar quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo” y apoyaron al gobernador Gerardo Morales, envuelto en rumores de haber participado de un arreglo con el Gobierno por los nombres a ocupar en el Consejo de la Magistratura.

Después del encuentro y la foto, los dirigentes de JxC -entre ellos, la cordobesa Laura Rodríguez Machado- manifestaron que su espacio político sufrió “una operación de envergadura intentando involucrar al gobernador de Jujuy y Presidente de la UCR, Gerardo Morales, en una negociación con el gobierno por los cargos del Consejo de la Magistratura. Negamos esta falsa información de manera rotunda e insistimos en que el cargo de la minoría en el Senado corresponde a Juntos por el Cambio, el Senador Luis Juez. Además, consideramos que este nivel de mentira atenta contra los valores democráticos de defensa de la verdad”.

En otro tramo del documento, apuntan directamente a la figura del líder de La Libertad Avanza: “Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo”. Y agregaron: “Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo”.

“No es probable una alianza con Juntos por el Cambio. No recibiría a las palomitas tibias del PRO como (Rodríguez) Larreta. Sí a los halcones del PRO. Si (Mauricio) Macri y (Patricia) Bullrich quieren venir a La Libertad Avanza, los recibiríamos con los brazos abiertos”, había dicho Milei la semana pasada, y desde ese momento todo fue polémica y cruces por la representación del electorado de derecha en la Argentina.

Tras la reunión, Patricia Bullrich contó que en el encuentro “se habló de la importancia de la necesidad de la fortaleza de Juntos por el Cambio, de generar un acuerdo que sea contundente, consistente, que tenga verdadera vocación de cambio. Queremos dejar de hablar de Javier Milei porque él ha planteado que no quiere estar en Juntos por el Cambio. Cuando dos no quieren, las cosas no salen”, sentenció la exministra de Seguridad bajo la gestión Macri.

Participaron del encuentro el expresidente Mauricio Macri, los presidentes de los partidos que integran JxC, Gerardo Morales (UCR); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Patricia Bullrich (PRO); y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal); el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los senadores nacionales, Alfredo Cornejo, Humberto Schiavoni y Martín Lousteau; los diputados nacionales Mario Negri; Juan Manuel López, Cristian Ritondo y Federico Angelini; las diputadas nacionales María Eugenia Vidal, Laura Rodríguez Machado y la diputada provincial Maricel Etchecoin. También estuvieron presentes los dirigentes Ernesto Sanz (UCR), Ramón Puerta (Encuentro Republicano Federal).