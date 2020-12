La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a cinco años y ocho meses de cárcel que había recibido por su responsabilidad en la tragedia de Once. Si bien, al ex ministro de Planificación no lo responsabilizaron por las 51 muertes ocurridas en febrero 2012, sí se lo consideró responsable de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” por no haber intervenido, en su rol para controlar la gestión de TBA y la prestación.

Los familiares de las víctimas y la fiscalía reclamaban una pena mayor: 10 y 9 años, respectivamente. La defensa, en cambio, exigía su absolución.

Foto: Revista Gente

La decisión fue tomada por los jueces de Casación Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Gustavo Hornos. El fallo entendió por mayoría que la condena dictada por el Tribunal Oral Federal 4 debe ratificarse. En minoría, Hornos también propuso que se extiende la sentencia por la responsabilidad en el estrago.

“Estamos muy conformes. Para nosotros es la conformación de que las muertes de una vez son el resultado de un accionar delictivo de parte del Estado que tuvo dos caras: la administración fraudulenta que derivó en el estrago, por los que están condenados Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Y ahora por la administración fraudulenta también De Vido ”indicó a Infobae Leonardo Menghini, abogado querellante de las víctimas.

“Estamos muy orgullosos de la lucha que hemos llevado. Obligamos a la justicia a trabajar, no a que nos de la razón. Y que de cara a la sociedad le diga a todo el mundo que en Argentina no hay intocables y que cuando hay determinación y verdad la justicia tiene que llegar. Ese es el mensaje que deja la condena por la tragedia de Once”, agregó.

La tragedia registrada el 22 de febrero de 2012. Foto: ElDiario

Ahora, la defensa de De Vido só

lo le cabe

presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema

. Si Casación rechaza el recurso ante el máximo tribunal de Nación, el Tribunal Oral Federal 4 quedará en condiciones de dictar su arresto para comenzar a ejecutar su condena.

De Vido nunca estuvo preso por la causa de Once. Con 71 años y enfermedades prexistentes , probablemente pedirá una prisión domiciliaria.