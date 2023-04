Contexto del anuncio de Alberto Fernández y tendencias según las últimas encuestas de cara a las paso

La decisión del presidente de no competir en las elecciones de este año sucede al anuncio de Mauricio Macri hace casi un mes y puede ser contextualizada con los datos de las últimas encuestas nacionales que miden intención de voto general.

En efecto, Alberto Fernández aparece por detrás de las principales figuras del Frente de Todos (FDT) en las mediciones más recientes: según Opinaia, sin Cristina Fernández en la grilla, Axel Kiciloff y Sergio Massa se disputan la primacía oficialista, con el presidente cerrando el podio, Daniel Scioli en 3% y Wado de Pedro en 1%.

En tanto, en Juntos por el Cambio (JXC) Patricia Bullrich duplica a Rodríguez Larreta (12% a 6%), quien empata con María Eugenia Vidal, mientras Gerardo Morales empata con Elisa Carrió en 2%; cierra el top 5 Miguel Pichetto (1%). Así, JXC alcanza 29% y el FDT empata con Javier Milei en 20%, el peronismo no K llega a 4% y la izquierda a 3% (gráfico abajo).

En la misma línea, la última encuesta de Federico González & Asociados (FGA) también muestra a Bullrich duplicando a Larreta (20,7% a 10%), mientras que las demás figuras de JXC no llegan individualmente a 3%. CFK roza el 16% de intención de voto y duplica a Massa, quien a su vez duplica al presidente (8% a 4,1%); las demás figuras oficialistas no llegan individualmente al 1%. Así, JXC alcanza 38,2%, el FDT 30,4%, Milei roza el 17%, la izquierda suma 2,5%, el peronismo no K 2,4% y otras expresiones 1,8% (gráfico abajo).

De las encuestas recientes, la única que mostraba competitivo al presidente era la de Poliarquía: 13% para Fernández, Massa en 12% y Kicillof en 10%. En ese informe, Rodríguez Larreta aventaja a Bullrich (16% a 13%) y Manes llega a 4%, con lo cual el FDT alcanza 35% vs 33% de JXC y 23% de Milei (LLA), mientras el peronismo no K empata con la izquierda (gráfico).

Management & Fit (M&F) también ubica al jefe de gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por encima de Bullrich y al presidente detrás de CFK y del ministro de Economía. En promedio, el FDT alcanza 28,6% de intención de voto, JXC 27,2%, Milei 23,9%, el peronismo no K 6,6% y la izquierda 4% (gráfico abajo).

El promedio de estas encuestas de intención de voto posteriores al anuncio de Macri ordena así a las figuras del FDT: CFK 16,6%, Massa 8,7%, Kicillof 8% y Fernández 6,4%, confirmando su posición desfavorable en la carrera preelectoral. El presidente sólo sacaba ventaja sobre Scioli (1,4%) y De Pedro (0,9%), con lo cual la decisión que terminó de madurar resulta consistente con ese panorama. En Juntos, el resultado es: Bullrich 13,4%, Rodríguez Larreta 12,7%, Vidal 3,6%, Manes 3,2%; Morales 2,2%, Carrió 1,5% y Pichetto 0,8%.

¿Cómo sigue la historia después del anuncio del viernes? Ayer domingo se conoció la primera encuesta nacional reciente sin el presidente en la grilla. Sin CFK en la grilla, surgen dos escenarios: en ambos, Larreta aventaja a Bullrich por entre 6 y 7 puntos porcentuales, mientras que Massa supera a Scioli por 4 pp en el primero y a Kicillof por 6 pp en el segundo. Con tres precandidatos por fuerza, JXC aventaja al FDT por 5 pp, mientras que con dos por cada fuerza la brecha se reduce a apenas 3 pp; en cualquier caso, el panorama es cercano al triple empate técnico, dado que Milei ronda entre 23% y 24%. El peronismo no K aparece lejos de la pelea principal, en empate con la izquierda o con una ventaja de apenas 2 pp (gráfico arriba). Cuando la misma encuesta mide sólo sellos, se ratifica la paridad: FDT y JXC en 27% y La Libertad Avanza en 23%, con el peronismo no K en empate técnico con la izquierda (5% vs 3%; gráfico abajo).

En tanto, otra encuesta nacional cerrada un día antes que la de Opina ubica al FDT con una ventaja de 5 pp sobre JXC y al sello libertario 5,5 pp por detrás de la principal fuerza opositora; el peronismo no K roza el 5% y partidos de izquierda el 3% (gráfico abajo).

En síntesis, del análisis se pueden extraer estas conclusiones: