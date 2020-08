El nuevo DNU que permite las reuniones al aire libre en el territorio nacional en el marco de la pandemia de coronavirus tiene sus implicancias en Córdoba. Por el momento no hay detalles sobre cómo se aplicará, por lo que todavía no pueden concretarse.

Durante el anuncio del estado de la situación epidemiológica dado al mediodía del lunes, el gobernador Juan Schiaretti dijo que la provincia no retrocederá de fase y pidió al gobierno nacional la autorización para que se puedan realizar reuniones familiares una vez por semana.

El pedido del gobierno provincial se fundamenta en tres cuestiones: la ampliación de camas con respirador, que pasaron de 326 a 882; la contratación del personal necesario y la coordinación implementada entre los sectores público y privado.

La baja ocupación de camas con respirador, en total un 14,7 por ciento -un 5 por ciento con pacientes Covid-; y de las camas de terapia intensiva, que es del 33,5 por ciento en la provincia, también motiva el pedido.

Schiaretti detalló que esta nueva fase, que va hasta el 20 de septiembre, "Córdoba no retrocede y va a seguir con todas las actividades que hoy tenemos habilitadas. Además, se pedirá autorización para reuniones familiares una vez por semana, sábado o domingo, porque es una necesidad de nuestra gente y por las condiciones que tiene Córdoba. Tanto tiempo de aislamiento origina problemas a la gente. El ministro de Salud va a solicitar esa autorización, permitida por el DNU, y esperamos que el fin de semana que viene puedan juntarse las familias", dijo.

Durante esta fase, se seguirán realizando cordones sanitarios y habrá reducción de movilidad. "Esto se hace en conjunto con los intendentes, que son los que van a decidir si habrá reducción de movilidad. Se trata de reducir la circulación de la gente sin afectar la producción", apuntó Schiaretti.

Además, el mandatario instó a los recuperados de la enfermedad a donar plasma. "Hace cuatro meses no había horizonte ni elementos que permitieran ayudar a que la gente sane. Hoy tenemos varios elementos que alivian la situación. Uno es central y dio muy buenos resultados, que es la transfusión de plasma de recuperados del coronavirus. De los afectados, la mitad aproximadamente se recuperaron. Les pido que donen plasma, porque la donación de plasma que hagan permitirá salvar vidas".

Por último, el gobernador reiteró la necesidad de mantener las medidas de distanciamiento social, higiene de manos y uso de tapabocas.

Qué dice el DNU

La nueva normativa autoriza los encuentros de hasta diez personas en espacios públicos al aire libre con medidas de distanciamiento social y uso de tapabocas, evitando el uso de transporte público. Las reuniones en ámbitos cerrados siguen prohibidas, salvo en bares y restaurantes, en grupos de hasta seis personas.

Como cada provincia determinará si adhiere o no a esta nueva disposición y cómo se aplicará, aún se esperan definiciones sobre este tema. Hasta tanto eso no suceda, los encuentros al aire libre no están permitidos en Córdoba.