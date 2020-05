Desde la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) en la legislatura, criticaron duramente el proyecto del Gobierno para modificar el sistema previsional sin debate y la falta de información sobre el tema para la oposición.

“Nosotros no tenemos absolutamente ningún dato o información. Estamos muy preocupados por esto. A nosotros sólo nos citaron anoche a reunión remota de labor parlamentaria para hoy a las 10.30 de la mañana, pero sin temario ni ningún otro dato”, aseguró Marcelo Cossar, a la Crónica Matinal de Canal 10.

“Le pido al peronismo que no atropellen las instituciones, que no se lleven puesta la oposición. No está bueno atropellar, no está bueno tener la legislatura cerrada y abrirla ahora para hacernos votar una ley que ni siquiera conocemos”, reclamó el vicepresidente segundo de la Unicameral

En esa línea, el ex viceintendente de la ciudad dijo estar muy preocupado porque a diferencia de lo que ocurre en otros países, el actual Gobierno de Córdoba “confunde emergencia con autoritarismo, avasallamiento, con llevarse puestas las instituciones”.

“Soy vicepresidente segundo de la Cámara e integrante del bloque radical y me tengo que enterar por los medios de comunicación esta mañana que están pergeñando un asalto a los bolsillos de los jubilados. No les importa absolutamente nada”, enfatizó Cossar.

El legislador exigió que este tipo de temas tengan “un tratamiento y una discusión seria”.

“Estamos hablando de los jubilados. Y yo no estoy defendiendo privilegios, pero el tema es muy importante como para tratarlo de este modo. No estamos hablando de un tema menor o de un beneplácito”, explicó.-