La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a mostrarse en público con Alberto Fernández este viernes en el acto que organizó el gobernador Axel Kicillof.

La expresidenta concentró su discurso en los desafíos de rediseñar el sistema de salud, en que la reactivación económica no se lo queden "tres o cuatro vivos" y en que los funcionaros demuestren que no tienen temor por denuncias judiciales.

"Tenemos que empezar a repensar un nuevo concepto de salud en la Argentina. Nuestro país debe ser el que más inversiones tiene en materia de salud pero lo tenemos dividido en tres sistemas. Vamos a tener que repensar un sistema nacional integrado de salud en el que podamos articular todo esto para hacer un uso más eficiente", indicó la presidenta del Senado en el Estadio Único de La Plata.

En cuanto al repunte económico que se espera para el 2021 la Vicepresidenta hizo referencia a la necesidad de regular precios, salarios y tarifas. "No quiero que el crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más", señaló.

En este pasaje del discurso la exsenadora consideró que es necesario apuntalar la demanda para mover la economía.

"A la demanda no hay otra manera de hacerla que a través de salarios y jubilaciones y con precios de alimentos accesibles, no estoy diciendo nada que no se puede hacer. Durante 12 años y medio lo hicimos y por eso, además de por la unidad, volvimos. Si uno no sabe cómo llegó es probable que tampoco sepa cómo ir”, definió.

Por otra parte hizo referencia a la tarea de los funcionarios en el gobierno y alertó sobre el temor a las denuncias judiciales. La exmandataria planteó que el lawfare es para "disciplinar a los políticos" y que tangan "miedo de firmar o autorizar".

“Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo, necesitamos gente que los sillones que ocupan sea para defender definitivamente los intereses del pueblo", remarcó Cristina Fernández.