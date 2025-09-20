En la jornada en que se cumplen los primeros 100 días de su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Fernández lanzó extensos y filosos mensajes en redes sociales contra el actual primer mandatario, Javier Milei, y su plan económico, advirtiendo incluso sobre un inminente colapso económico.

Utilizando su ya clásico tono irónico, la exmandataria encabezó su mensaje con una frase lapidaria: «¡Che, Milei! ¡Qué olor a default!...».

Sin eufemismos, la expresidenta acusó al Gobierno de malgastar las reservas para sostener el tipo de cambio: «TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS».

Cristina Fernández dijo que el oficialismo está «financiando la fuga a dólar barato» con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID, y alertó sobre un nuevo pedido de préstamo a Estados Unidos: «¡Pará, hermano, que vamos a volar por los aires!».

La expresidenta también se ocupó directamente del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusó de repetir las políticas de la gestión de Mauricio Macri. Se burló de la promesa de «vender hasta el último dólar en el techo de la banda», asegurando que la única banda que existe es «LA BANDA DEL CARRY TRADE DEL TOTO CAPUTO», que, por segunda vez, se está llevando puesto al país.

Además, señaló a Federico Sturzenegger como «partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país» en tres ocasiones, y dijo que Caputo «logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan solo siete años».

La exmandataria también se refirió al escándalo de corrupción en la ANDIS y a la defensa del presidente sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo: «¿Che, Milei… es cierto que ayer en Córdoba dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado? son audios de peluquería e inteligencia artificial? ¡Dale!».

Finalmente, cerró con una chicana directa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la acusación de coimas del 3%. Inventando una canción, escribió: «Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… ‘Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…’ ¿No lo escuchaste?».