Se abrió este viernes la sesión del Senado en la que se tratará la Ley de Solidaridad Social y las anécdotas ya comenzaron. Durante la primera parte de la sesión, antes de ir a un cuarto intermedio, Cristina Fernández corrigió al jefe del bloque del PJ, José Mayans, y le indicó que se debe dirigir a ella como "presidenta".

"Es una palabra que no tiene sexo", indicó el senador nacional de Formosa. Ante esto, la vicepresidenta le respondió: "Eso dicen los machistas". Mayans se disculpó y luego de dirigió a ella como "presidenta".

Cabe aclarar que lo que quiso decir el senador es la palabra no tiene "género", lo cual, de todas maneras, es erróneo. La Real Academia Española (RAE) aceptó en la quinta edición de su diccionario, publicada en 1803, el término "presidenta" y lo definió como "la que manda y preside en alguna comunidad".

Rápidamente, la escena se viralizó en Twitter y alcanzó a ser Trending Topic, es decir, que es uno de los temas más comentados en esa red social.

- Mayans: "No tiene sexo la palabra Presidente"

- Cristina": "No, no, no, eso lo dicen los machistas, no, de ninguna manera". pic.twitter.com/T7sXSZVMoJ