La vicepresidenta de la Nación, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, cumple 67 años este miércoles.

Muchos saludos fueron difundidos en redes sociales. Uno de ellos, de La Cámpora.

Con un video, con música de Charly García, recopilaron imágenes y declaraciones de la exmandataria. Entre ellas, expresaba: “Nadie puede esperar que todo el mundo te quiera, es muy difícil. Lo que yo elegí es quienes quiero que me quieran, y yo quiero el pueblo, a los trabajadores y los jóvenes, y eso nunca es gratis”.

A los jóvenes, en 10 de diciembre del 2019, les decía: “El amor de ustedes fue mi escudo, mi coraza y mi lanza en estos años tan duros y difíciles”.

El saludo más emotivo, sin dudas, es del de su hija Florencia Kirchner quien en su cuenta de Instagram escribió: "A veces, el amor hacia una otra, no nos hace querer ver que la persona que queremos no está bien, que está enferma, que se desvanece a nuestro lado. Con todo el dolor que eso implica, vos lo asumiste, te pusiste a disposición de mi cuerpo y mi mente. Supiste adaptarte a los tratamientos que necesitaba mi situación de salud. A los altos y bajos físicos, psíquicos y emocionales de mi persona. A este proceso de curación, cuidando vos a mi hija cuando yo no podía, trayéndola por el cielo para que esté conmigo"

Y continuó: "Yo acá, vos yendo y viniendo con el mundo en los hombros. Acompañar a quienes no estamos bien no es algo sencillo, requiere de consultas médicas, esfuerzo y trae consigo todo un universo de complejidades inimaginables, hasta que mutan a la vida tangible cuando una decide estar en esa, al lado de la enferma. Todo trato se desarrolla con extrema delicadeza, es que cualquier cosa aplasta al que no puede. Están lxs enfermxs, pero también están lxs que quieren acompañar y ahí estás vos, siendo mi madre, toda, demasiada humana. Gracias. Yo, siempre con vos.Feliz cumpleaños mamá!".

A la celebración se sumaron con sus palabras y posteos varios políticos alineados a Fernández con el hashtag #CristinaCumple.

Una de ellas fue la diputada Gabriela Cerruti: "Feliz cumpleaños, compañera @CFKArgentina. Emociona compartir tu tiempo histórico. Gracias por tanto".

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, también se sumó a la salutación: "Que los cumplas feliz querida Compañera Cristina!".

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, junto a una foto de ambas escribió: "Feliz cumpleaños querida vicepresidenta,@CFKArgentina. Gracias por tu trabajo en pos de mejorarles la vida a las argentinas y argentinos. Tus convicciones, tu visión estratégica y tu compromiso con la justicia social son una inspiración para todos nosotros".

Desde su propio partido, el Frente de Todos, compartieron: "Estamos aquí porque a la voluntad política de cambio le hemos puesto la memoria del pueblo y de la historia, la hemos moldeado con humildad, le agregamos coraje y, finalmente, amor: amor al pueblo y amor a la Patria".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le envió un mensaje de agradecimiento: "Gracias por tu lucha y convicción inquebrantable. ¡Feliz cumpleaños Cristina!".

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, saludó con el mensaje: "Feliz cumpleaños compañera @CFKArgentina, vicepresidenta de las argentinas y los argentinos. Tu generosidad y compromiso son un ejemplo. Entre todas y todos vamos a poner de pie a la Argentina".

Por su parte, Horacio Pietragalla, actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, twitteó: "#FelizCumpleaños @CFKArgentina. Sentimos una profunda admiración por tu entrega y entereza para defendender los intereses de todxs lxs Argentinxs. El pueblo solo te devuelve el amor que vos le brindas cada día de tu vida".