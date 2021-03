La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este jueves desde las 10.30 horas ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación en la audiencia previa a definir si cierra la causa “dólar futuro” por inexistencia de delito, con la vicepresidenta conectada desde el Senado Nacional a mediante la plataforma Zoom.

Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetevaña y Ana María Figueroa, encabezaron la audiencia. Son los mismos jueces que a fin del año pasado tuvieron que resolver sobre la validez de los arrepentidos en la causa de los cuadernos. En aquella oportunidad, Petrone y Barroetaveña ratificaron esos dichos, con la disidencia de Figueroa.

En el inicio de su exposición, Cristina Kirchner se quejó porque la audiencia no fue presencial como había pedido su abogado y tuvo fiertes expresiones en contra de la causa, del exjuez Claudio Bonadío, de los actuales integrantes de la Cámara y del expresidente Mauricio Macri.

20 frases textuales de su declaración judicial:

"La causa dólar futuro es un caso principal en materia de lawfare y una manipulación e intromisión en los procesos electorales de la Argentina"

"Cuando me notificaron que la audiencia era el 1 de marzo dije que el lawfare sigue en su pleno apogeo. Todos los primeros de marzo el presidente tiene la obligación constitucional de ir al congreso ha habilitar las sesiones ordinarias del Congreso y la vicepresidente y presidenta del Senado debe estar ahí como lo indica la Constitución. Por eso parece o un error y grave desconocimiento de la Constitución Nacional o una intencionalidad que me hayan querido citar a audiencia ese día"

"El lawfare es una corriente regional que ha estigmatizado a los partidos políticos y los persiguen a través del Sistema Judicial. Hay toda una cuestión que indica que sólo hay corrupción en los gobierno peronistas y les recuerdo que el primer presidente condenado por corrupción fue Hipólito Irigoyen"

"Ya no es necesario desaparecer materialmente a los dirigentes políticos sino que se lo hace mediáticamente. Y los medios de comunicación cuentan cosas que no existen en los expedientes, cuantas cosas que no están en la Justicia y cuando la Justicia termina definiendo ya no importa"

"Es muy importante la presencia de los medios para poder saber lo que pasa en el juicio y para que además se conozcan a los jueces, a ustedes para que no siempre queden en el anonimato quienes deciden en estas causas. Yo siempre di la cara y la voy a seguir dando. La presencialidad y la publicidad de estos juicios es muy importante".

"Es bueno referirnos a la causa y al contexto de la causa. Se inició con una acusación de hacerle perder al Banco Central 50.000 millones de pesos. La causa se inicia por la denuncia del entonces presidente del bloque de la UCR Mario Negri y el entonces presidente del Pro Federico Pinedo"

"Esa denuncia se produce el 30 de octubre de 2015, ¿les suena? Cinco exactos días después de la primera vuelta electoral presidencial Recién allí se hace la denuncia”.

"La denuncia recae en el despacho del inefable doctor Claudio Bonadío, en medio del proceso electoral camino a la segunda vuelta electoral presidencial entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. No sólo hubo lawfare, hubo intromisión y manipulación de los procesos electorales por parte del Poder Judicial de la Nación".

"Todas las causas caían en lo de Bonadio, todas. Bonadio allanó las oficinas de Máximo el día del cumpleaños de su hijo. Yo le dije que no lo iba a hacer para consolarlo. También me hizo un allanamiento el día del cumpleaños de mi nieta Elena y el día del aniversario de la muerte de Néstor me citó a 7 indagatorias”.

"El martes 17 de noviembre de 2015 en plena hora cambiaria abierta irrumpió Bonadio en el Banco Central ¿Cuál era el objetivo? Provocar una corrida, un desastre para todos".

"A los días del allanamiento al Banco Central fuimos a balotaje. Y por eso digo que no solo fue lawfare sino que también hubo una manipulación de los procesos electorales".

"Denunciaron que mi gobierno favoreció a amigos del poder por la utilización del denominado mercado de Dólar a Futuro (DF). La realidad es que ningún funcionario o amigo mío tenía contratos con Dólar a Futuro".

"Los que sí tenían contratos con DF todos los amigos de Mauricio Macri y sus funcionarios. Y quiero referirme puntualmente a Mario Quintana, entonces Vicejefe de Gabinete. El sí había contratado dólares a futuro sabiendo que iban a devaluar, sino que además participó un domingo 13 de diciembre de 2015 reunidos en la Casa de Gobierno con el titular del ROFEX arreglando la tasa de interés que le iban a pagar. Luego llegaron al Gobierno, devaluaron, usufructuaron la devaluación y los que estamos sentados y acusados ​​somos nosotros que somos los que desendeudamos al país y pagamos la deuda al FMI”.

"No sé cuántos tipos penales podrían caberles a Quintana. Llegaron al Gobierno, devaluaron, usufructuraron la compra de dólar futuro y los que estamos sentados acá somos nosotros".

“El Gobierno de Macri vino a devaluar. Vinieron para eso y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ganaran las elecciones y son responsables de lo que pasó y está pasando a la Argentina. Trajeron de vuelta al FMI con $44.000 millones para ayudar a la campaña presidencial de Macri y ni así pudieron ganar”.

"A pesar de que mi abogado me lo solicitó, no voy a pedir mi sobreseimiento, voy a pedir que apliquen los códigos y normas como corresponde porque esta todo escrito en la ley. Hagan lo que tienen que hacer".

"En Argentina hay un poder económico permanente, primero fueron las fuerzas armadas y ahora ustedes velan por sus intereses".

"En su Poder Judicial, ¿no hay corruptos? ¿Todos pueden dar cuenta de lo que tienen? Pero claro, cómo los van a investigar si deberían investigarse entre ustedes mismos"

“No podemos aumentarles a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. Volvieron a traer al FMI con 44 mil millones de dólares para la campaña de Macri y ustedes también son responsables, no miren para otro lado”.

"Usted Petrone y usted Barrotaveña nos negaron el recurso de apelación ante la corte y confirmaron el sobreseimiento de los endeudadores seriales del país. Díganme si no son responsables de lo que pasa en el país".

“El presidente que nos volvió a endeudar devaluando y devaluando va a ver partidos de fútbol en Qatar y nosotros sentados acá".

"Que se despabilen los argentinos de una vez por todas. El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos. En la vida de las mujeres que denunciaron sus casos y aún así son víctimas de la violencia".

"Ahora escucho a periodistas decir que esto no debió haber sido una causa. Sospecho que lo dicen porque el Presidente decidió iniciar acciones legales por la deuda que tomó Mauricio Macri, que hasta violó el estatuto del Fondo y todas las normas".