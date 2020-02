La vicepresidenta Cristina Fernández presentó su libro “Sinceramente” en la 29° Feria Internacional del Libro de La Habana. Entre los temas que tocó, se refirió a la deuda externa y a a la salud de su hija Florencia, el motivo por el que se encuentra en ese país.

Frente al auditorio, cuestionó el préstamo de 44 mil millones de dólares que el FMI le concedió a la administración de Macri y se refirió a la renegociación del pago que encara el gobierno de Alberto Fernández.

"Dieron un préstamo violando el estatuto. Ahora escucho que no se puede hacer una quita al capital del Fondo porque su estatuto lo prohíbe. También prohíbe que se den préstamos para que se fugue el dinero ¿por qué vamos a hacer valer una prohibición y otra no? Apliquen el estatuto entero", manifestó.

Y fue firme con la línea de la gestión de Alberto Fernández: “No podemos pagar si no podemos crecer, y no podemos crecer si el Estado no inyecta fondo a la economía. No se sale de una recesión restringiendo el gasto del Estado".

Por otro lado, se refirió a la salud de su hija Florencia, y le agradeció "al gobierno y las autoridades de Cuba, a los médicos porque realmente, como madre, tuve la experiencia fantástica de que pueda ser diagnosticada correctamente y hoy está muchísimo mejor”.