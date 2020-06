La caída de las licencias de inspectores municipales provocó una serie de protestas el pasado miércoles, que terminó con el destrozo de un vehículo municipal en las afueras del Palacio 6 de Julio.

Al respecto, el secretario de gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Siciliano, confirmó a Canal 10 que realizarán una denuncia para determinar responsabilidades.

En diálogo con Crónica matinal, Siciliano afirmó: "Uno puede entender que una parte de los empleados municipales protesten. Lo que no se puede avalar es que quien no esté de acuerdo con alguna medida tomada por el poder Ejecutivo decida romper bienes públicos, ejercer violencia, tirar piedras. Lo que tenemos que entender que cuando uno destruye un bien público, lo que es del Estado es de todos, es de la gente", dijo.

"No se puede ser violento e internalizar esto como una práctica normal. Un trabajador puede reclamar lo que entiende justo, puede protestar contra lo que entiende como una medida que puede vulnerar sus derechos y eso está bien, es justo y lógico. Lo que no puede pasar es que la manera de protestar sea la violencia y la destrucción de un bien público porque arreglarlo es sacar plata de los vecinos y no ponerla en un dispensario, en una plaza o asfalto. Esto es lo que no puede pasar", expresó Siciliano.

El secretario de Gobierno indicó que respecto del conflicto con los inspectores, desde la Municipalidad "estamos abiertos al diálogo, queremos dialogar con el sindicato o con parte del sindicato que protesta. Entendemos que el camino debe ser el de la paz social, porque cuando pasan estas cosas no le sirve a nadie", adujo.

Sobre la baja de las licencias, el funcionario destacó que el municipio "está revisando las chapas de inspectores, y revisarlas es parte de las atribuciones del municipio. Ver cómo reordenamos la administración pública es un derecho del intendente y de los funcionarios del municipio", indicó.

"Queremos fomentar el diálogo y generar una mesa permanente. Vamos a continuar instando a que nos sentemos a charlar y a que se mantenga y se preserve la paz social. Hay que entender que el mundo está en crisis, por lo tanto Córdoba capital no es la excepción. Todos tenemos que hacer el esfuerzo", concluyó.

La Municipalidad de Córdoba denunciará a los responsables por los destrozos

La postura del Suoem

En tanto, la secretaria general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), Beatriz Biolatto, afirmó a Canal 10 que "Siciliano, el secretario de gobierno de la Municipalidad, miente. Nos hemos presentado ayer a través de nuestros abogados solicitando una reunión para poder informarnos y desactivar esta convocatoria espontánea que tuvieron los inspectores de todas las áreas, que se encontraron en su lugar de trabajo con su función deshabilitada. No sabemos por qué, cuál es el criterio, a lo que íbamos a pedir una explicación", inició.

La representante gremial sostuvo que solicitaron "que el secretario de gobierno estuviera en la discusión, a lo cual dijo que él no se iba a sentar a hablar con nosotros. Estamos abiertos al diálogo, fuimos a buscarlo porque queremos resolver el problema de la inspectoría, que nos sorprende ampliamente. El fin de semana se pudo resolver el control integral de la vía pública y volvieron a sus funciones, con sus turnos, salieron a trabajar, pero el miércoles hay 50 bloqueos en la habilitación de las chapas de los inspectores, es decir, los dieron de baja sin tener ningún criterio", expresó.

Respecto de los hechos de vandalismo que hubo contra bienes públicos, Biolatto afirmó que son "lamentables. Todo hecho de violencia nosotros lo repudiamos. Tratábamos de contenerlos solicitando la reunión para que se hiciera en ese momento. Otros secretarios accedían, Siciliano no accedió a recibir a los compañeros de control integral de la vía pública. Tratábamos de desactivar en ese momento la situación, pero la verdad es que es muy grave. Vamos a marchar pacíficamente", dijo, a la vez que apuntó que en la noche del miércoles dieron de baja los contratos de dos policías municipales.

"Nosotros estamos abiertos al diálogo, esa es la realidad. En breve lapso la verdad saldrá a flote y sabrán quién dice la verdad. Nosotros queremos resolver, queremos que se restituyan las chapas y la función a los inspectores. Las bajas fueron de forma unilateral, sin criterio, si ese es el diálogo al que nos insta este Ejecutivo, no se está entendiendo. Es una provocación innecesaria", concluyó.