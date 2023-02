Cuánto mide hoy un espacio antigrieta, según las últimas encuestas

En 2019, Sergio Massa, Roberto Lavagna, Miguel Pichetto, Juan Urtubey y Juan Schiaretti ensayaron un armado electoral alternativo a la polarización kirchnerismo-antikirchnerismo.

El 18 de mayo del mismo año, Cristina Fernández anunció la conformación del Frente de Todos (FDT), con Alberto Fernández como candidato presidencial, ella como vicepresidenta y Massa al frente de la boleta de diputados nacionales por la estratégica provincia de Buenos Aires.

Pichetto terminó como candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JXC) acompañando a Mauricio Macri, y el único referente de esa movida en llegar al final de la carrera presidencial fue Lavagna, que obtuvo 8,15% de caudal en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto y apenas 6,14% en la elección general de octubre de 2019.

Claramente, ese ensayo de “tercera vía” fracasó al tratar de romper la polarización, pues la suma entre el FDT y JXC alcanzó 88,52% de los votos. Recientemente, de cara al turno electoral de este año, dos referentes de aquel intento, los “Juanes” (el gobernador cordobés Schiaretti y el ex gobernador salteño Urtubey) anunciaron un armado para reflotar un espacio por fuera de la grieta entre el FDT y JXC.

¿Qué chances podría tener? Según la última encuesta de Zuban Córdoba & Asociados, un sello del peronismo no kirchnerista alcanza 6,7% de intención de voto, contra casi 30% de JXC y 29,4% del FDT. Así, el espacio más beneficiado por un panorama de polarización más débil es el libertario, con 16,1% (gráfico arriba).

En tanto, la última encuesta de la Universidad de San Andrés (Udesa) muestra un panorama aún menos polarizado, con JXC en 22%, el FDT en 21%, libertarios en 10%, el Frente de Izquierda en 3% y una lista peronista alternativa con apenas 2% (gráfico arriba).

A su turno, la medición más reciente de Opinaia proyecta 4% para el peronismo no K, con 2% para Schiaretti y 2% para Lavagna (que al menos hasta ahora no participaría en ese espacio). JXC alcanza 32%, el FDT 25% y los libertarios 22%, si bien desde hace tiempo José Luis Espert está distanciado de Javier Milei y es candidato a gobernador de Buenos Aires, con lo cual sus intenciones de voto no deberían sumarse linealmente (gráfico abajo).

El informe más reciente de Federico González & Asociados (FGA) muestra un panorama similar en la medición por sellos: 32,1% para JXC, el FDT casi 28%, libertarios en 18,4% y el peronismo no K 3,6%, apenas por encima de la izquierda (3,1%; gráfico abajo).

Según el mismo estudio, el panorama apenas varía al medir por múltiples candidatos y agruparlos por espacio: JXC alcanza 34%, el FDT 30,2%, LLA 18,1% y el peronismo no K, con 2,1% para Schiaretti y 1,1% para Urtubey, llega a 3,2% y se ubica nuevamente muy cerca de la izquierda (3,1%; gráfico abajo).

En resumen, la mejor proyección reciente a un espacio peronista por fuera del FDT apunta casi 7% de intención de voto, un promedio entre el 8,15% que obtuvo Lavagna en las PASO de 2019 y el 6,14% de la elección general de octubre del mismo año.

En el promedio de encuestas, la performance es aún menor: casi 4%, lo cual acota la competitividad de una lista con ese perfil, en un marco en el que, al menos hasta ahora, el sello libertario es el único que logra beneficiarse relativamente de un escenario de menor polarización y cruza el umbral del 10% de intención de voto en la serie de las últimas encuestas.

¿Cómo podría mejorar su competitividad este espacio anti grieta? Una posibilidad es que sumara a Facundo Manes, quien aparece cada vez más aislado dentro de JXC y ha tenido varios gestos de acercamiento con Schiaretti.

Según Opinaia y FGA, Manes ronda el 3% de intención de voto. Si se sumara linealmente eso al promedio del peronismo no K (operación que no necesariamente se corresponde con la dinámica electoral), ese sello podría rondar entre 7% y 10%. De acercarse a los dos dígitos, podrían crecer de cara a la campaña electoral por venir: si bien seguiría muy por detrás de JXC y del FDT, se acercaría a la que hoy es la tercera fuerza, LLA.