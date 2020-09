El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, se expresó en relación con la columna del expresidente Mauricio Macri publicada este domingo y afirmó que "en este momento complejo nadie tiene que encender la mecha y todos" deben "colaborar".

Entrevistado en el programa El Giglico, por radio Rivadavia, el titular de la cartera social dijo que Alberto Fernández es "un presidente democrático, de diálogo y muy respetuoso de la Constitución", en una crítica a las declaraciones del expresidente.

Macri rompió el silencio: "Es el Estado el que aspira a decidir por nosotros"

Además, Arroyo subrayó que la pandemia "todavía no pasó" y agregó que la Argentina está en una "situación complicada", por lo que cuestionó la reapertura de locales gastronómicos en la capital del país. "Entiendo las necesidades de los bares pero hay que cumplir el protocolo de manera estricta", indicó.

Y puntualizó: "Esto tiene dos problemas, por un lado la confusión y por otro mucha gente siente como que esto ya pasó y en realidad la situación está complicada. Hay que ser muy cuidadoso".

Durante la entrevista, el funcionario recordó que "muchos amigos tuvieron coronavirus y la pasaron muy mal". Asimismo, expresó que "parece que el plasma no funciona en todos, pero en los que lo hace es muy bueno".

Meses atrás, el ministro debió ser aislado por ser contacto estrecho del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien tuvo la enfermedad. "Me hisoparon en La Rioja. Estaba muy preocupado porque estaba con el Presidente y dos días antes había estado con Martín Insaurralde en una actividad en Lomas de Zamora", aseguró.

"Estábamos en el avión a punto de ir a Catamarca y surgió la información de Martín. Me preocupé mucho por el Presidente, no por mí, porque era una responsabilidad muy grande. Por suerte me dio negativo el hisopado y estuve 14 días en cuarentena, cuando el protocolo era otro", relató Arroyo.

El test de coronavirus a Daniel Arroyo dio negativo

Por otro lado, se expresó sobre su presencia en distintos puntos del país por las necesidades de la gente. "Mi tarea es estar en los barrios. El Zoom no compensa eso", concluyó.