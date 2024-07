La Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (Ftciodyara) es uno de los gremios fuertes que esta reclamando a la CGT mayor respuesta frente a lo que consideran un avance contra los derechos laborales luego de la sanción de la Ley Bases.

Su secretario general Daniel Yofra expone las principales críticas hacia la cúpula dirigencial de la central obrera ante lo que considera una elección política de no reclamar: "No se hizo lo suficiente para impedir que esta ley se apruebe. Yo creo que algunos no lo hicieron por resignación, porque no están acostumbrados a luchar. Otro por prebendas", afirmó el dirigente.

"Hubo un grupo de dirigentes sindicales y de legisladores que echaron por la borda un montón de años de lucha. Ni siquiera hizo falta una Banelco como en los 90. Hace un tiempo que vienen dando cuenta de esto. Por ejemplo cuando van a discutir el Salario Mínimo, Vital y Móvil que está por debajo de la indigencia", afirmó el gremialista a FM102.3.

Ante este panorama que observan desde el gremio de los Aceiteros, Yofra señala que es la oportunidad para generar nuevas conducciones y frentes que representen las necesidades de los trabajadores. Entre ellos, "dirigentes que vienen luchando los últimos 20 años" y en especial movilizar obreros en aquellos sectores con gran impacto económico: "Este es un gobierno de empresarios. Hay que apretar ahí donde está la plata".

"Hay que conformar un buen frente pero que tenga ganas de pelear. Porque sino vamos a conformar un millón de frentes y no vamos a pelear. Cuando uno tiene un reclamo y no tiene pensado hacer una manifestación o huelga, no sirve de nada. Te morís dialogando sin conseguir nada".