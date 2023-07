Horacio Rodríguez Larreta visitará Río Cuarto este miércoles en el marco de la campaña electoral para las PASO que se celebrarán el 13 de agosto.

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) y jefe de Gobierno porteño presentará este miércoles- sus iniciativas vinculadas al desarrollo económico del sector agropecuario.

"Yo propongo un camino distinto al de querer imponer los cambios a las trompadas y del camino por el que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que eliminarlo", dijo Larreta en declaraciones a Radio con Vos.

Este martes, Larreta realizará una gira de campaña por las localidades bonaerenses de Malvinas Argentinas, San Fernando y San Isidro.

Este lunes, la tensión entre los presidenciables de Juntos por el Cambio (JxC) volvió a incrementarse luego de que Larreta reiterara críticas a su rival Patricia Bullrich, al advertir que "los cambios no son a las trompadas" porque "la historia argentina demuestra que así no funcionó", mientras la exministra de Seguridad pidió que "quienes creen que esa firmeza no es necesaria" deberán "explicar" cómo harán para "negociar con los corruptos".