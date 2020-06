Al cambiar la intendencia de la ciudad de Córdoba, que se alineó políticamente con la Provincia, la gestión del agua potable pasó a manos del municipio. Ahora, desde Cambiemos denuncian que no es momento para una suba de la tarifa, que está programada para julio.

"Exigimos que no se aplique el aumento al fondo para obras que se incluye en la factura del agua. Lo quieren llevar del 9 al 16 por ciento", expresó el concejal Rodrigo de Loredo.

Argumentó que el contexto económico, de marcada crisis en el país, no es bueno para un aumento de estas características. Además, De Loredo criticó que ese "fondo para obras" no está siendo utilizado para obras, si no que tiene un fin recaudatorio.

Por esto, el concejal presentará un proyecto para que se suspenda ese incremento y además propone que ese fondo se use efectivamente para obras. Esta advertencia está relacionada al anuncio de la Municipalidad de que usará el canon que recibe de Aguas Cordobesas para impulsar obras de agua potable en barrios vulnerables.

"Esas obras las hace con el canon de la empresa, que podría ser destinado para otras cosas: como incentivo para comerciantes, o para pymes. Que las obras, que están buenas, las hagan con el fondo de la tarifa de agua", explicó.