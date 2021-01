El espacio SUMAR presentó oficialmente la fórmula Rodrigo de Loredo - Verónica Gazzoni como candidatos para presidir el Comité Provincia de la UCR.

Tras el lanzamiento realizado este martes, de Loredo resaltó la figura de Gazzoni, intendenta de Montecristo: “Tengo el honor que me acompañe una intendenta y dirigente aguerrida, de gran trayectoria, que deja todo en la cancha. Que siempre trabajó por derribar inequidades y entiende a la política como el camino para poder transformar la realidad”.

Asimismo, el exintegrante del gobierno de Mauricio Macri afirmó: “El radicalismo de Córdoba no tiene un problema de unidad, sino de representatividad. Hace 20 años que no ganamos elecciones porque no logramos representar las demandas actuales de los vecinos”. Y agregó: “Desde Sumar, tenemos un diagnóstico, tenemos propuestas concretas, tenemos ganas y vocación para revertir el letargo de nuestro partido”.

El evento, contó con la presencia de los principales dirigentes que integran el espacio, como Marcos Ferrer (intendente de Río Tercero), Luis Picat (intendente de Jesús María), José Bria (intendente de Morteros) y Orlando Arduh (legislador).

Cabe recordar que el Comité Provincia del tradicional partido político es encabezado actualmente por el exintendente de Córdoba, Ramón Mestre.