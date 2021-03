Este domingo se publicaron los diálogos entre Mariano Macri y Santiago O´Donnell, el autor del libro "Hermano" donde se conocieron las verdades contadas por el hermano del ex presidente acerca de los negocios que Mauricio Macri armó a favor de sus empresas utilizando la información privilegiada que tenía por su cargo.

Los audios fueron dados a conocer por Página 12 y sirven para varias cuestiones que venían poniéndose en duda desde la publicación del libro: es que tras esto último, el clan Macri apretó a Mariano, lo hico arrepentirse e intentar frenar al texto en la Justicia, y hasta intentó coimear y amenazar a O´Donnell.

Luego, Mariano Macri fue citado ante la Justicia para declarar por sus dichos en "Hermano" acerca de la presunta interferencia de Mauricio como presidente de la Nación en el negocio de los parques eólicos, con su otro hermano, Gianfranco, como "testaferro".

En sede judicial, Mariano Macri no "desmintió" al libro o a su autor de modo directo, como surge de la desgrabación textual de sus palabras, pero reiteró que no autorizó la publicación, que no era conciente de qué se haría con sus confesiones, dijo que no tiene pruebas de nada de lo que dijo allí y, básicamente, que sólo eran comentarios y que no eran una "verdad absoluta".

En los audios, que forman parte del libro “Hermano”, publicado meses atrás por O’Donnell, Mariano Macri responsabilizó al ex presidente de presionar a una empresa española para la venta de parques eólicos a precios inferiores a los de mercado.

En el primero de los audios, el hermano menor del ex mandatario expresa su consentimiento para publicar la entrevista “de buen grado”. “Puedo darte mi punto de vista, pero yo soy totalmente consciente de que puede aparecer un montón de información que me escape a mi conocimiento y que pueda incriminar por decirlo así al viejo, a mi padre”, comentó.

En un pasaje de la entrevista, remarcó que “claramente Gianfranco es el testaferro” de Mauricio Macri. “La impunidad es lo único que pudo resguardarlos de lo que estaban haciendo, porque ellos empezaron a hacer los negocios, descubrieron que lo que podían hacer era a través de terceros”, comentó.

La decisión de O’ Donnell de publicar los audios llegó luego de que el hermano del ex primer mandatario sostuvo ante la Justicia que no iba a testimoniar contra sus hermanos en la causa en la que se investiga el negociado con la venta de parques eólicos.

LOS AUDIOS

Audio 1

Mariano Macri: "Yo destaco la autenticidad de franco versus el afán de poder de Mauricio..."

Audio 2

Mariano Macri: "Mauricio Macri tiene testaferros por todos lados..."

Audio 3

Mariano Macri: "Supe que hubo presiones desde el entorno de Mauricio..."

Audio 4