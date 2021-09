El pre candidato Jorge Scala es abogado y se presenta en las redes como "autor de 10 libros, coautor de 14 y de 100 artículos en revistas especializadas en bioética, familia y derechos humanos". Dice haber dado cientos de conferencias a lo largo del mundo, aunque Córdoba no hubo noticias de ello y sus decenas de publicaciones no tiene una circulación masiva

. No obstante, Scala, hombre del Opus Dei, encabeza la fórmula de diputados de Republicanos, un espacio sin representación legal que debió acudir a un partido de origen peronista para poder participar de las PASO. Su compañero de fórmula es el empresario heladero Agustín Spaccessi, autoproclamado referente de Javier Milei en Córdoba, pero el sello de Milei en esta provincia lo explota la UCD. Spaccesi, de escasa trascendencia mediática, en redes se emparenta con la violencia vulgar de Espert y Milei y aborrece de los supuestos "70 años del peronismo". Pero tanto él como Scala aceptaron formar parte de un espacio filo peronista que irá a internas, entre otros, con el kirchnerista Daniel Giacomico. Paradojas. O contradicciones flagrantes.

Scala pertenece a la agrupación Nos, que lidera Juan José Gómez Centurión, ex funcionario macrista que antes atentó contra la democracia durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Gómez Centurión, por entonces carapintada, fue parte de las Fuerzas Armadas durante el Terrorismo de Estado y su padre, Luis Carlos, gobernador de facto de Corrientes entre 1976 y 1981. No obstante, estos asuntos, que podrían atormentar a cualquier persona que se dice respetuosa de la ley y de los principios cristianos —tal el caso de Scala —, no forman parte de sus prioridades.

En buena parte de los cientos de conferencias, de sus decenas de libros y centenares de artículos, la temática que ocupa su atención es la elección sexual de las personas. Una de sus últimas apariciones en Twitter fue para apoyar que la Asociación de Abogados Cristianos querelló a Netflix por una película que presenta a Jesús como homosexual ya que, entienden, es ofensivo. Además de ser opositor a lo que llama "ideología de género", sostiene que quienes no encuadran en la heteronormatividad no cumplen funciones positivas para la sociedad:

"Por Decreto 721/2020 el gobierno de Argentina reconoció la inutilidad de las personas carentes de identidad sexual. Les da un cupo laboral mínimo del 1% en el Estado, por ser incapaces de obtenerlos por mérito propio. Recordalo: si te cuida Alberto, tratá de no volverte Estanislao…", escribió en redes.

En varios espacios llama "lobby homosexual" a la militancia por el reconocimiento de derechos por parte de la disidencias sexuales y tiene el objetivo "de cambiar las pautas morales de la sociedad". Frente a esta posibilidad, que el candidato considera un peligro a combatir, enfoca toda su atención y habla de su partido como el partido "de la gente normal''. “¿Qué es la gente normal? Los varones somos varones, las mujeres son mujeres", dice. Su conservadurismo se expresa no sólo en materia de género: "Los chicos de la Universidad dicen que quieren universidad gratis. Hagámosla corta. También quieren preservativos gratis y ahora quieren abortos gratis".

En sus pretendidos análisis político, plantea que la grieta se da entre "a) progres retrógrados (destructores de vínculos y raíces, pro #aborto y #genero -Macri y los Fernández-); o b) ciudadanos de a pie, mujeres y varones, gente de trabajo, familia, patria y moral". Sobre Juntos por el Cambio sostuvo que se trata de "un kirchnerismo de voz aflautada y guantes blancos", acudiendo una vez más a la homofobia para hablar de política.

Al mejor estilo Milei en el uso de la violencia verbal, comparó el Terrorismo de Estado con la interrupción voluntaria del embarazo: "Los zurdos inhumanos hablan de genocidio x los 8.000 desaparecidos. En 2019 se hicieron 8.388 #HomicidiosPrenatales en Buenos Aires. #Larreta es un genocida y terrorista de Estado". Agobiado por el avance de la equidad de género, hace un año tuiteó: "Hoy Fernández anunció “políticas para el desarrollo de la obra pública con perspectiva de género” (?) Estoy harto".

De acuerdo a su argumentación, la ley IVE estuvo pensada por Alberto Fernández "para perpetuarse en el poder. Esa ha sido también la política de la viuda de Kirchner". Junto a esta militancia opositora se ha regodeado en sus presentaciones por el no uso de tapabocas. Habitual concurrente de las marchas anti derechos (siempre sin barbijo), en una de las manifestaciones contra las restricciones en pandemia, posó feliz junto a la bandera del grupo Patriarcado Unido Argentino, espacio de ultraderecha que reivindica la violencia machista.

En su obsesión por perseguir y hostigar a quienes no representan sus cánones morales y dogmáticos, hasta se anima a contar anécdotas personales que él considera humoradas:

"Un sobrinito vio x TV a #FlorDeLaV. Preguntó: -Mamá, ¿Qué hace ese señor vestido de mujer? Cualquiera percibe que “ese señor” será muy De La V., pero no tiene nada de Flor... Ni aunque me torturen daré el nombre de mi sobrino, no sea que el #INADI lo persiga…".