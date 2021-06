El comunicado de COVAX y el mail del director aclarando sus expresiones sobre Pfizer

El director de COVAX -mecanismo creado por la OMS para distribuir de manera equitativa vacunas contra el coronavirus en todo el mundo- Santiago Cornejo, despertó la polémica el martes al declarar que el gobierno de Alberto Fernández le solicitó al organismo que no mandaran dosis de Pfizer entre los envíos dirigidos al país.

Sin embargo, ante el revuelo que desataron sus declaraciones, el director para América Latina le envió un mail a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, intentando aclarar sus dichos.

El escrito, que está fechado hoy, 2 de junio, y lleva el asunto: “Aclaración sobre mis palabras”.

En mi respuesta utilicé la traducción de los términos en nuestro acuerdo legal con los países (que llamamos “Opt-in/Opt-out Windows”) y la traducción de este término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así. Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante, no pudo continuar con la ventana de COVAX”, explicitó Cornejo en el mail.

Y agregó: “Como el propósito de la reunión no era hablar sobre Argentina no entré en el detalle de esta transacción, que bien sabés que son muy complejas. En mi presentación tampoco resalté el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no solo ha cumplido con todos nuestros requisitos sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral”.

Este miércoles, Cornejo dijo que sus dichos fueron mal interpretados y se sorprendió por la repercusión que tuvieron sus declaraciones.

El texto completo del mail enviado por Cornejo a Vizzotti:

La aclaración de COVAX:

Por su parte, el organismo también tuvo que salir a aclarar los dichos de Cornejo, indicando en un comunicado fechado el 2 de junio de 2021 que.

Argentina es un participante autofinanciado en COVAX bajo el modelo opcional. Bajo el modelo opcional, los participantes pueden optar por no participar de los diferentes candidatos a vacunas en el portafolio de COVAX. Un autofinanciamiento participante que opte por una vacuna en la cartera de COVAX también deberá estar de acuerdo y cumplir con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante. Aunque interesada en la vacuna Pfizer, Argentina no pudo cumplir con las consideraciones de indemnización y responsabilidad para finalizar el proceso con COVAX. Esta decisión no afectará el número total de dosis que COVAX administrará. entregar a Argentina en 2021. Argentina ha sido un firme partidario de COVAX y una respuesta multilateral a esta pandemia y nuestro compromiso de asegurar que todos los países tengan acceso a las vacunas COVID

El comunicado original: