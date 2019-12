Nota con Daniel Passerini sobre la situación del Concejo Deliberante de Córdoba by cba24n.com.ar

El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba retomará sus actividades el año próximo. Más precisamente, el jueves 2, primer día hábil del 2020.

No se trata de una fórmula de salutación trillada. Los daños ocasionados por las lluvias caídas entre la noche del sábado y la madrugada en la sede del parlamento local obligaron al gobierno de la ciudad a decretar un asueto para este lunes 30 de diciembre.

Este asueto se suma al dispuesto para la administración pública para el martes 31 de diciembre y al feriado correspondiente al miércoles 1º de enero.

Por lo tanto, y pese a la prisa de la flamante gestión de Hacemos por Córdoba por avanzar con ordenanzas consideradas clave, la actividad legislativa podrá reanudarse recién el venidero jueves.

Durante la jornada de este lunes, trabajadores continúan con tareas de drenado y reparación en el edificio ubicado en el pasaje Comercio.

"Los desagües no funcionaron, ingresó agua por distintos lugares al edificio. Hemos desobstruido casi todas las cañerías. Eso permitió que las lluvias de anoche no agravaran el problema. Pero hay mucho cable mojado, mucha pared con presunta electrificación. Todos los bloques estuvimos de acuerdo en decirle a los trabajadores que no vengan por una cuestión de seguridad. Sí estamos los funcionarios, sí están los concejales. Pero simplemente para colaborar", indicó a Radio Universidad el viceintendente de la ciudad, Daniel Passerini.

"Ayer trabajamos mucho sacando agua. Pero hay muchas áreas operativas donde hay oficinas, donde trabaja mucha gente, donde hay cables en el suelo, se han mojado computadoras. No queremos que ninguna persona que trabaje aquí corra un riesgo innecesario", añadió.