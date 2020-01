El proyecto sobre Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa se debatirá este martes en las comisiónes de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados.

Los interbloques de diputados referenciados en gobiernos provinciales como los de Córdoba, Misiones, Río Negro y Neuquén, además de los lavagnistas apoyarán el proyecto aunque con algunas observaciones. La diputada Elisa Carrió de la Coalición Cívica confirmó que apoyará el proyecto.

El Frente de Todos espera obtener un dictamen favorable junto a la modificación del Consenso Fiscal. Este proyecto ya cuenta con el aval de la Unión Cívica Radical y el Pro en el Senado.

La modificación del Consenso Fiscal plantea el freno a la baja de Ingresos Brutos y otros impuestos provinciales. Por otro lado, la Coalición Cívica ya anunció que se opondrá al proyecto. "La no disminución de los ingresos brutos funde a las pymes y clases medias argentinas que dan trabajo, lo mismo que la no suba del mínimo no imponible para ganancias", declaró la diputada Elisa Carrió en Twitter.