Tanto la cámara de Senadores como de Diputados debaten el regreso de las sesiones presenciales.

La Cámara de Diputados buscará retomar la presencialidad plena en las próximas semanas, la primera sesión bajo esa modalidad después de la última concretada el 27 de febrero de 2020, tras la eliminación del sistema mixto con el que veía funcionando por las restricciones a raíz del coronavirus.

Por otro lado, la Cámara de Senadores busca retomar las sesiones presenciales suspendidas por la pandemia de coronavirus, con un esquema en el que buscarán mantener el sistema mixto de virtualidad y presencialidad en el trabajo de las comisiones.

Diputados

El presidente de Diputados, Sergio Massa, afirmó que buscará que las sesiones sean presenciales plenas y que el trabajo en comisiones continúe bajo una modalidad mixta presencial y virtual.

Fuentes parlamentarias revelaron a Télam que la semana próxima continuarán las reuniones de Massa con los jefes de los diferentes bloques para fijar una fecha de posible sesión y consensuar allí una agenda de temas a tratar, que incluirá proyectos con dictamen para debatir en el recinto, en un plenario que se realizaría antes de las elecciones del 14 de noviembre.

Desde la oposición, Juntos por el Cambio se oponen a la medida ya que establecen que el Protocolo de Recinto Protegido unilateralmente exceden "las facultades que tiene la Presidencia de la HCDN". Para JXC, la resolución "implica un cambio al Reglamento y ésto exige no sólo la participación de los bloques en su redacción si no que tres cuartas partes de los presentes en una sesión voten afirmativamente", a la vez que advierte que no están de acuerdo en el trabajo remoto de las comisiones.

El protocolo de funcionamiento de Diputados venció el pasado 23 de julio y no se volvió a prorrogar, con lo cual la última sesión se efectuó el 8 de julio y desde esa fecha la actividad parlamentaria está virtualmente paralizada debido a la campaña electoral.

Senadores

El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, convocó para esta semana a una reunión en su despacho del Palacio Legislativo a su par de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y al jefe del bloque de PRO, Humberto Schiavoni, para resolver el método de regreso a las sesiones con todos los senadores sentados en sus bancas.

Actualmente, rige en la Cámara de Senadores un decreto firmado el 31 de agosto por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que establece una nueva prórroga del sistema remoto por 60 días y que aún debe ser refrendado por el pleno de la Cámara. Se permite un cupo de 20 senadores que deben ir alternándose para seguir el desarrollo de las sesiones desde el recinto de la Cámara alta.

Hasta el momento, el consenso entre bloque es unánime para la vuelta de la presencialidad plena.