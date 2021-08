El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, expresó que se oponen a la quita salarial a trabajadores que no se quieran vacunar que había propuesto la Unión Industrial Argentina.

“No corresponde, vamos a continuar con la vacunación de modo optativo” dijo el jefe de Gabinete a Radio La Red.

¿Pueden las empresas obligar a los trabajadores a vacunarse contra el Covid?

Y agregó: “En la actualidad tenemos una cobertura del 80 por ciento de mayores de 18 que ya tienen al menos una dosis contra el coronavirus, lo que en breve se completará”.

Marcelo Urribarren, titular de la UIA local, señaló en diálogo con Canal 10: "aquellas personas que no se quieren vacunar ponen en riesgo la salud de la población de la empresa y creemos que no deberían trabajar para no generar problemas sanitarios internos, pero si no trabajan no deberían cobrar".

En sintonía con lo que expuso el Jefe de Gabinete nacional, el abogado laboralista Eugenio Biafore explicó que el único que puede resolver la discusión respecto a si se aplican sanciones a estos trabajadores "es el Estado", quien dicta las políticas sanitarias.

Según Biafore, "la gran mayoría de los trabajadores han vuelto a sus lugares de trabajo" en la medida que se han habilitado las actividades con sus respectivos protocolos.

Es decir, el conflicto normativo se aplica en las personas alcanzadas por las disposiciones nacionales para aquellas personas consideradas de riesgo, que han decidido no vacunarse y que se ven protegidas por decreto nacional.

"El gobierno nacional fue quien dictó las medidas, tanto para el sector privado como para el público, señalando que si un trabajador con comorbilidad tiene una primera dosis de vacuna y tras 14 días, debe volver a su puesto laboral. Entonces, según esto, para poder ser reincorporado, un trabajador debe estar vacunado", explicó Biafore.

Sin embargo, tal como aclaró: "Por supuesto que el no estar vacunado no puede implicar una injuria grave" por el hecho de no permitirle retomar el trabajo ya que "la vacunación es voluntaria".