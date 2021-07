La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aseguró este martes que la intención del Gobierno al dictar el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia que allana el camino para la adquisición de vacunas estadounidenses, es disponer de "un inmunizante para uso pediátrico" en el marco del Plan de Vacunación contra el Covid 19.



"La única opción para contratar vacunas con los laboratorios estadounidenses era la modificación de la ley" de vacunas, que se realizó a través de un DNU del Poder Ejecutivo porque había "necesidad y urgencia porque hacía un mes que Pfizer había aprobado" un inmunizante "para uso pediátrico", aseveró la funcionaria al exponer sobre el DNU 431/2021 ante la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

Ibarra sostuvo que el decreto presidencial "permitirá aumentar la cantidad de vacunas para la población" y al mismo tiempo "facilitar la recepción de donaciones y provisiones a través del mecanismo Covax".

"El eje central fue contar con la mayor cantidad de vacunas de todos los proveedores posibles. El sistema de contratación es pública; tiene sus reglas”, precisó la secretaria en su exposición.

Por su parte, Vizzotti enmarcó la decisión de avanzar con un decreto en el contexto de "una situación inédita y dinámica" como la que impone la pandemia de coronavirus, y puso el acento en lo que respecta a "ensayos clínicos en los menores de 18 años y en particular niños, niñas y adolescentes con comorbilidades".



"El objetivo y la importancia de contar con una norma actualizada del marco legal, no es solamente en contratos bilaterales sino también en oportunidades que han surgido en el último tiempo en el marco de una situación inédita y dinámica", indicó Vizzotti en su exposición.



“Estamos trabajando en recibir la información que también tiene el eje regulatorio y el eje de los ensayos clínicos en los menores de 18 años, y en particular en niños, niñas y adolescentes con comorbilidades”, detalló la funcionaria.

Vizzotti destacó que hasta esta mañana se recibieron en el país casi 28 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus y "tenemos 8 millones de dosis para recibir este mes, en diez vuelos desde ahora hasta mediados de julio".



"Contamos con casi 28 millones de dosis, de las cuales ya se ha distribuido el 95%", subrayó la funcionaria.

"El 58 por ciento de las personas mayores de 20 años han iniciado su esquema de vacunación", remarcó la ministra, quien destacó que, en el caso de los mayores de 50 años, "lo hizo el 85 por ciento, y en los mayores de 60 se eleva al 89 por ciento".



Además, dijo que "el 44 por ciento de los mayores de 70 ya han completado su esquema de vacunación" y ratificó que "se está trabajando fuertemente para recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V".



