Las elecciones municipales en Río Cuarto tienen fecha para el 27 de septiembre, pero el aumento de casos y la incertidumbre epidemiológica ha causado malestar entre los vecinos, que no creen oportuno el desarrollo de los comicios para el próximo mes.

Ante esto, el intendente Juan Manuel Llamosas señaló que en este momento no se encuentra pensando en las elecciones y que ese interrogante será contestado por la Junta Electoral, pero que personalmente, opina que “las elecciones no debieran de realizarse el 27 de septiembre porque los vecinos debieran tener la tranquilidad de que su salud no va a correr riesgo”.

Además, en diálogo con un medio de la Perla del Sur, enfatizó que a él no lo "van a encontrar en el camino de la especulación, ni en el de la cobardía para utilizar las redes sociales para generar mayor temor, o utilizar las elecciones para infundir pánico”, aludiendo a publicaciones vinculadas a otros candidatos de la campaña.

Lo cierto es que desde el entorno de Llamosas esperan que la Junta Electoral de Río Cuarto reciba, a su debido tiempo, la notificación de parte del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para luego resolver sobre el camino a tomar en la ruta electoral.