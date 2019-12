El ministro de Trabajo, Carlos Moroni, afirmó hoy que "el número de trabajadores en negro es enorme", y consideró que "el mapa salarial argentino ha quedado muy disperso".

"El número de trabajadores en negro es enorme y ahí conviven realidades muy diversas y complejas", precisó Moroni, y destacó que "el tema del trabajo en negro es un grave flagelo que tiene la Argentina, que tenemos que trabajarlo desde distintos puntos de vista".

Además, consideró que "el trabajo en negro hay que categorizarlo porque no es un fenómeno uniforme esos 5 millones de trabajadores". "Habrá que abordarlo con las herramientas del Estado en los casos en que simplemente sea un problema de evasión, y después ver si la actividad en sí misma tiene un problema de formalización", detalló.

Además el Ministro descartó que una reforma laboral esté en "los planes" del gobierno de Alberto Fernández, afirmó que "no" trabajan "en criterio de reforma laboral", y amplió: "Si reforma laboral significa reducción de derechos o precarización de derechos olvídense porque no es nuestra idea. No está en nuestro planes".

"Sí creo que hay convenios que han quedado en categorías que ya no existen más y que hay que trabajar para ir adecuando los convenios colectivos a la situación que la actividad va requiriendo", aclaró.

En declaraciones a Radio 10, el ministro manifestó: "El mapa salarial argentino ha quedado muy disperso. Hay actividades que han podido mantener su salario siguiendo razonablemente la inflación, y hay otras actividades que han quedado francamente retrasados".

Al referirse al aumento salarial que el gobierno otorgará por decreto, Moroni detalló: "Vamos a sacar un aumento en enero que será a cuenta de futuras paritarias. Ese número a definir será un piso, la empresa puede pagar más. Lo que hacemos es subir el piso de las paritarias para el mes de enero".

Fuente: Noticias Argentinas