El nuevo fiscal general de la provincia, Juan Manuel Delgado, juró este miércoles en la sala de audiencias del Tribunal Supremo de Justicia.

En el acto estuvieron presentes el Presidente del TSJ, Sebastián López Peña , junto a los vocales: María Marta Cáceres de Bolatti , Luis Angulo, Luis Rubio, y Domingo Sesin, el vicegobernador de la provincia Manuel Calvo, y el Ministro de Justicia de la Provincia, Julián López.

También asistieron los Fiscales Generales Adjuntos, Héctor David, José Gómez Demmel y Pablo Bustos Fierro, el viceintendente Daniel Paserini, el Presidente Alterno de la Legislatura, Oscar González, el vocal de la Cámara Federal Federal, Abel Sánchez Torres, y el jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Adrián Salcedo.

La candidatura del exprocurador del Tesoro de la Provincia fue propuesta por el gobernador Juan Schiaretti. El 17 de marzo la Unicameral aprobó la designación con el apoyo de la mayoría oficialista y parte de la oposición.

Las críticas sobre la candidatura apuntaron a su cercanía con el gobierno provincial, a no ejercer la rama penal del derecho y a su vínculo con el Portal de Belén, la Cámara de la Construcción y la Bolsa de Comercio de Córdoba.

"Tengo un límite que es la ley orgánica del Ministerio Público y los códigos procesales, para apartarme cuando mi imparcialidad o independencia esté en juego. Pero no tengo compromiso político, no le debo nada al Gobierno de Córdoba. Soy un técnico en derecho, mi capacidad es técnica. Vivo y he vivido siempre de la función privada, nunca del Estado", se defendió Delgado su exposición ante los legisladores.

El docente de la Universidad Católica de Córdoba y en la Universidad Nacional de Córdoba se desempeñó en el ámbito privado desde 1994 y en el 2019 llegó a ocupar el cargo de Procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba.