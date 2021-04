El presidente Alberto Fernández confirmó que el personal de salud recibirá un pago adicional de $ 6.500 pesos durante los próximos tres meses. Será como respaldo y compensación al esfuerzo que ese sector realiza, en momentos en que ya se cursa la segunda ola de contagios de coronavirus en el país.

“En los próximos tres meses vamos a sumarle a sus ingresos la suma de 6.500 pesos mensuales”, les dijo al personal de salud presente, durante el acto que se celebró durante el mediodía de este lunes en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.

En el mismo encuentro, prometió una inversión de 10.155 millones de pesos para ampliar la Red de Emergencia Sanitaria Federal, con 134 nuevas obras, que con las 128 anteriores suman un total de 262, e intervenciones que permitirán incorporar 1.415 camas, según la información oficial.

El bono para el personal de la salud

El Jefe de Estado detalló que los ayudará “a sobrellevar un mayor esfuerzo, sin ninguna duda. Hemos incluido a 100 mil trabajadores más de aquellos que lo cobraban en octubre de 2020 con lo cual se aumenta un 15 por ciento la cantidad de personas que van a recibirlo y sumarán en total 740 mil personas del sistema de salud”.

“Mi única preocupación es cuidar la salud de los argentinos, es lo único que me preocupa y que me impulsa en las decisiones que tomo, que no son decisiones de política económica, ni comercial, ni educativa; son decisiones de política sanitaria avaladas por los datos que la autoridad día a día me hace llegar y escuchando a los científicos, no escuchando a los políticos ni siquiera leyendo encuestas”, dijo.

Este mensaje se da además en el día posterior a un fallo judicial que autorizó la apertura de escuelas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando el último DNU dispuso lo contrario para evitar el aumento de contagios.

Y, se da a pocos días de que el presidente dijera que advertía un relajamiento del sistema de salud en el que se han multiplicado las atenciones de otras dolencias cuando comenzaron a bajar los contagios de la primera ola.

Más vacunas para Argentina

El mandatario nacional señaló además que “también vamos a seguir trabajando en conseguir las vacunas que muchos utilizan de forma singular pero nosotros somos los únicos que vamos por el mundo buscando para los argentinos y consiguiendo para los argentinos. Ahora se ha puesto de moda decir que el problema es que no hay vacunas, en el mundo no hay vacunas. Pero también tengo la íntima tranquilidad de saber que somos uno de los pocos países que las sigue recibiendo y sigue vacunando a sus ciudadanos”.

Seguidamente, detalló que ayer llegaron 864 mil dosis del sistema Covax, vacunas de AstraZeneca y que esta noche llegarán 800 mil dosis desde Rusia de la Sputnik V.

Fuente: Prensa Gobierno Nacional