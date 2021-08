Elizabeth Gomez Alcorta: "Había una deuda con todas nosotras"

La ministra de Mujeres, géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, estuvo este martes en Córdoba y visitó la sede de la Corriente Clasista y Combativa en Villa El Libertador.

Junto a ella estuvieron la precandidata a diputada Glenda Henze, a senadora Gabriela Estevez y la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del ministerio, Cecilia “Checha” Merchán.

Entre otras cuestiones, las compañeras promotoras de salud de los diferentes lugares de Córdoba solicitaron a Gómez Alcorta que haya centros de atención y contención en cada barrio. Henze, por su parte, valoró la visita de la ministra.

Al momento del cierre, Gómez Alcorta agradeció la invitación y felicitó a las promotoras territoriales contra la violencia: "Este ministerio existe por que mujeres como ustedes han dado una lucha enorme. Este ministerio es de ustedes de verdad. No podemos soportar vivir en una sociedad donde nos matan, nos desvaloran, no conseguimos trabajo, tenemos que estar mendigando un techo. Dijimos nunca mas".

Por esto, resaltó la actitud del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, quienes "tuvieron la claridad de que había una deuda con todas nosotras. El Estado debe empezar a saldar esa deuda".

"Siempre las que ponemos el cuerpo somos las mujeres, pero no somos las mujeres las que estamos en las mesas de poder. No estamos en las mesas de poder de los sindicatos, no estamos en la mesa del poder de la política o de los empresarios. Estamos en los barrios, bancando a nuestras hermanas, a nuestra familia. Alimentamos a nuestros pibes y alimentamos a nuestras vecinas y vecinos. Llego el momento de que el Estado aprenda del laburo de ustedes y que venga a acompañarlas", expresó la ministra.